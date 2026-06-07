吴启洋许宝恒拍ViuTV节目打情骂俏惹议  共用餐具穿情侣装放闪？  Phoebus疑因Alice介入斩5年情

现年29岁的P1X3L成员吴启洋（Phoebus）与26岁的《全民造星IV》出身的许宝恒（Alice），最近因合作主持ViuTV旅游节目《煮个面你食》而成为网络热话。二人在节目中火花四溅，互动频频，不时被镜头捕捉到深情互望、穿著情侣装，甚至共用餐具的亲密画面，让不少网民认为他们是「奉旨放闪」，将绯闻摆上台面。

Phoebus、Alice节目中打情骂俏

在节目《煮个面你食》中，Phoebus与Alice前往多个国家介绍面食文化。他们之间自然的甜蜜互动成为焦点。在其中一集，Alice问Phoebus，若她点了辣的食物而他又吃不到，会否「肯迁就我一下」。Phoebus甜蜜回应：「都迁就咗咁多集啦！」之后，Alice更语带相关地表示，虽然二人饮食口味一凹一凸，但「我哋都OK吖」，因为可以互相补足，对方不吃的东西自己可以帮忙吃掉，Phoebus亦点头认同。这段对话被网民解读为打情骂俏，认为Alice在公开「嗲」Phoebus，暗示二人关系匪浅。

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Phoebus、Alice于IG不断铺合照

这对俊男美女的组合深受部分网民喜爱，大赞他们「好衬」、「赏心悦目」，并希望他们真的能成为情侣。从他们各自在社交媒体上载的合照及幕后花絮可见，二人关系确实非常亲密，不论是玩猫、用餐，还是摆出可爱甫士合照，都洋溢著情侣间的甜蜜氛围。

Alice曾介入Phoebus五年情？

然而，甜蜜的背后却引来另一批网民的非议。有网民翻出2023年的旧闻，指Alice当时疑似以「小三」身份介入Phoebus与其拍拖5年的歌手女友张天颖（Jaime）的感情。据悉，Phoebus与Alice于2023年5月一同到台湾拍摄ViuTV节目《P1X3L 5G上台计划》时火速挞著。知情人士透露，性格主动的Alice即使知道Phoebus有女友，依然热情投怀送抱，而Phoebus亦相当受落，二人在异地甜蜜得旁若无人，甚至让工作人员误以为他已经分手。

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Phoebus被传向5年恋人说分手

当时，与Phoebus已到谈婚论嫁阶段的Jaime，对男友与Alice的关系毫不知情，甚至还为二人的跳舞短片点赞。据指，Phoebus从台湾回港后对Jaime态度360度大变，变得极为冷漠，二人频繁争吵，最终Phoebus提出分手结束5年情。心碎的Jaime随后即取消关注Phoebus与Alice的社交帐号，并发文暗示自己正消化不愉快的经历，字里行间透露出被背叛的痛楚。

Alice被指有「小三」前科

此外，更有网民指出，家境富裕的Alice向来异性缘极佳，做「小三」早有前科。2021年，她曾被传介入MIRROR成员柳应廷（Jer）与当时女友的5年情。作为Jer粉丝的Alice，在《全民造星IV》期间积极接近担任导师的偶像，最终Jer亦与女友分手。