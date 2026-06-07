方力申邓丽欣沙田马场「隔空复合」 经典情歌变参战马 《好好恋爱》大战《十分爱》

今日（6月7日）在沙田马场举行的第8场赛事「香港大学基金让赛」中，出现了令不少乐迷与马迷会心微笑的有趣画面。两匹参战马的名字，巧合地皆源自经典广东歌，更分别是昔日娱乐圈知名情侣——方力申与邓丽欣（Stephy）的代表作。

莫雷拉、田泰安代小方Stephy开战

其中，由「雷神」莫雷拉策骑的3号马，取名为「好好恋爱」，这正是日前完成红馆骚的方力申的经典情歌之一《好好恋爱》，此歌有方力申的独唱版及与邓丽欣（Stephy）的合唱版。至于由田泰安策骑的9号马匹，则名为「十分爱」。此曲是二人的经典合唱作品，于2006年3月推出，当年红遍乐坛，二人的甜蜜更令不少乐迷津津乐道。

方力申与邓丽欣曾合作拍摄叶念琛「爱情三部曲」

方力申与邓丽欣因合作拍摄叶念琛导演的「爱情三部曲」电影《独家试爱》、《十分爱》、《我的最爱》及合唱多首情歌而成为香港最广为人知及受欢迎的荧幕情侣，更成为众人公认的「金童玉女」，可惜二人已于2016年宣布分手。如今两首「恋爱系」歌名同时出现在同一场赛事，由不同骑师主理，仿佛在马场上「隔空较量」，引来大量网民热议，而赛事结果将于今晚7：35揭晓。到底「好好恋爱」与「十分爱」谁胜谁负，值得期待！