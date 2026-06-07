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长尾谦杜被拍秘恋前E-girls成员稻垣莉生 3年前被爆与AV女优三上悠亚拍拖

影视圈
更新时间：15:47 2026-06-07 HKT
发布时间：15:47 2026-06-07 HKT

日本人气男团浪花男子23岁成员长尾谦杜今日被爆与27岁前E-girls成员稻垣莉生热恋。日本传媒《周刊文春》最新报道，指于5月31日日本对冰岛的世界杯前哨赛当日，长尾身穿日本代表蓝色球衣现身国立竞技场观战，惟赛事过后的去向随即引起外界关注。

长尾谦杜、稻垣莉生疑于去年冬天开始拍拖

据指长尾观赛后乘坐事务所接送车离开，场内亦有两名女性同样散场后离去，3人最终竟同赴同一高级住宅大厦。《文春》记者在场拍得大量照片，其中一名与长尾同进出大厦、之后再一同去餐厅及酒吧的女性，被指正是长尾现任女友——前E-girls成员、现为网络红人的稻垣莉生。有指二人约于去年冬天开始拍拖。 

长尾谦杜曾与三上悠亚存在「三角关系」？

长尾此前已有一段恋情风波，3年前，《周刊文春》曾报道长尾与前AV女优三上悠亚秘恋，消息一出震惊粉丝。如今《文春》再度爆料，更披露长尾与三上悠亚之间疑似存在「三角关系」的过去，令今次新恋情风波更添话题。

长尾谦杜发展势头强劲

长尾谦杜近年在艺能界发展势头强劲，除做偶像外，其演技亦广受好评，去年一年演出多达4部电影，今年2月上映的《木挽町的仇讨》更与柄本佑、渡边谦等实力派演员同台演出。今次恋情曝光，料将对其形象带来一定影响。长尾及稻垣莉生均未有公开回应绯闻。

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