胡枫为红馆演唱会拜神风骚狂爆金句 鬼马食烧猪肥妈乐易玲叫口号 门票被炒贵3倍笑逐颜开

94岁的胡枫（修哥）将于今日（7日）在红馆举行「修哥九五至尊无限枫骚演唱会」，早上11点，精神奕奕修哥与黄博、张雨辰、肥妈及乐易玲等数十名台前幕后的工作员一起进行拜神仪式，之后众人大叫口号「修哥，九五至尊，无限枫骚演唱会，尽破纪录」。

胡枫心情兴奋状态100分

修哥受访时表示心情好兴奋，因为今日是他的大日子，问到是否瞓得着？他就指瞓瞓下醒了，不过这是自己的习惯，而今日状态，修哥就指是100分。至于一班契仔契女会不会来？修哥说：「唔知㖞，冇同佢哋联络，（有边个做嘉宾？）唔话俾你哋听，你哋睇下就知。」问到有「舞王修」之称的他最期待什么环节演出？是否就是跳舞？他笑言：「我畀你哋吓到跳舞！我94岁喇，（但你系舞王修！）呢啲系以前个名。」提到再破红馆记录，修哥表示自己也想不到，自己在娱乐圈那么多年，都没想过这问题。

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胡枫演唱会飞被炒贵3倍

另外，今次修哥演唱会门票被炒贵约三倍？修哥表示不知道，更搞笑说：「你早啲出声，等我留返一叠飞，我炒啦！」修哥同时也表示亲戚和朋友叫他帮忙买飞也买不到，因为每次演唱会自己只专注音乐及歌曲上，其他事没有理会太多，提议他开part 2，修哥笑说：「你话开就开呀？」

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