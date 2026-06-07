「魔音女团」宣布以「MYNT」正式出道 新男团SURFIVE有3人为LOONG 9成员 冼靖峰被指永恒新人：保持初心

「魔音女团」宋宛颖、倪乐琳、庄子璇、乔美莎、倪嘉雯和卢映彤为《万众同心公益金》演出，宣布以「MYNT」正式出道，众人以白色Bra Top短裙现身，大骚纤腰，跳唱新团歌《Turn My Magic On》，非常吸晴。她们在受访时透露宋宛颖是队长，监督队友们自律，其他成员各有负责部分，倪乐琳和乔美莎是「跳舞担当」、庄子璇是「唱歌及联谊担当」，卢映彤就是「悠闲担当」，倪嘉雯则负责社交平台拍片宣传，问她们可觉得队长宋苑颖很恶？庄子璇笑指队长是鼓励她们，又透露将与《中年好声音》的老师学唱歌，但未知是哪一位，倪嘉雯则爆宋苑颖经常请她们食嘢贿赂她们。

冼靖峰最叻跳女团舞

由冼靖峰、文佐匡、黄奕斌、黄星焯和余宗遥组成的新男团SURFIVE亦跳唱新团歌《Popstar》，之后又在MYNT与魔音女团参加者演出《Lucky Star》时为她们伴舞，虽然齐齐跳女团舞，但也没有被难到，他们事后受访时更爆冼靖峰最叻跳女团舞，最擅长是扭胯的动作，不过他们觉得女团舞比男团舞容易，因动作多重复，他们新歌的舞步无重复较难，所以要花时间练习，又说近来都忙于宣传新歌。

黄星绰佩服冼靖峰

冼靖峰之前已因《声梦》和「LOONG 9」出道，今次再以「SURFIVE」出道，3次出道被指是「永恒新人」，他笑谓保持做新人也可保持初心，他会怀著谦卑的心态做每一件事，也会继续带给观众惊喜，黄星绰即表示很佩服他，能一直怀住初心refresh自己，文佐匡和余宗遥亦分别争相表示自己同样出道3次和2次，他们又说多次出道是好事，至少让大家记得他们，知道他们一直在努力中。SURFIVE中有3人都是LOONG 9成员，问到LOONG 9的工作安排，冼靖峰表示艺人能力有限，他们也是听公司安排，只要有演出都会尽力去做，但LOONG 9方面暂时未有安排他们的工作，故现在主要是宣传SURFIVE的新歌，希望很快会有第二首歌。