何雁诗重提不知情做小三 郑俊弘拒回应：现时最重要凑好个仔

何雁诗日前在一个节目访问中罕有重提介入郑俊弘与富贵圈外未婚妻Beebs的关系，她坦言自己当时对郑俊弘的感情状况毫不知情，如果当时知道郑俊弘的感情状况不会与他一起。郑俊弘昨晚（6日）为《万众同心公益金》演出被问到此事，他表示事情已过去多年，目前最重要是照顾好儿子，问他事前可知道太太会旧事重提？他表示不回应，又说一向有关心太太的情绪，他也知道网上很多不同的声音，但自己没有刻意去看，问他可有看过何雁诗的访问内容？他说：「我有睇。（看完有甚么感觉？）不回应了，已经过咗去。（知道太太咁讲会觉得意外吗？）不回应了，现时最重要是凑好个仔。」

郑俊弘和何雁诗到美国陪伴囝囝

他透露儿子正在美国接受不同的治疗，由妈妈和外母照顾他，他和何雁诗之后也会到美国陪伴，并谓4月离巢后重回TVB演出，将音乐剧《为你钟情》带到公益金的舞台上，又能再见旧同事很开心，「我在TVB 20几年，都想试下自己出去闯一闯，睇下个世界，现在是独立歌手，继续在音乐方面发展。」