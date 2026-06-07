Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何雁诗重提不知情做小三 郑俊弘拒回应：现时最重要凑好个仔

影视圈
更新时间：11:50 2026-06-07 HKT
发布时间：11:50 2026-06-07 HKT

何雁诗日前在一个节目访问中罕有重提介入郑俊弘与富贵圈外未婚妻Beebs的关系，她坦言自己当时对郑俊弘的感情状况毫不知情，如果当时知道郑俊弘的感情状况不会与他一起。郑俊弘昨晚（6日）为《万众同心公益金》演出被问到此事，他表示事情已过去多年，目前最重要是照顾好儿子，问他事前可知道太太会旧事重提？他表示不回应，又说一向有关心太太的情绪，他也知道网上很多不同的声音，但自己没有刻意去看，问他可有看过何雁诗的访问内容？他说：「我有睇。（看完有甚么感觉？）不回应了，已经过咗去。（知道太太咁讲会觉得意外吗？）不回应了，现时最重要是凑好个仔。」

郑俊弘和何雁诗到美国陪伴囝囝

他透露儿子正在美国接受不同的治疗，由妈妈和外母照顾他，他和何雁诗之后也会到美国陪伴，并谓4月离巢后重回TVB演出，将音乐剧《为你钟情》带到公益金的舞台上，又能再见旧同事很开心，「我在TVB 20几年，都想试下自己出去闯一闯，睇下个世界，现在是独立歌手，继续在音乐方面发展。」

最Hit
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
20小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
4小时前
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
3小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
5小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
5小时前
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
18小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
14小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
18小时前
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
海外置业
6小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
2小时前