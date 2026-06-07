俞可程未入选女团「MYNT」不羡慕 公开「求爱勇者」条件：最重要系真诚

俞可程昨晚（6日）为《万众同心公益金》演出，虽未入选新女团「MYNT」，但亦有份参与演出，她表示不会羡慕她们，反而为她们感到开心，指当初大家在《魔音女团》时的训练很辛苦，大家亦建立了深厚的友谊，能见证她们以新女团姿态出道是很开心的事，她亦因参加《魔》而爱上唱歌跳舞，即使未有机会以女团身份出道，也会继续装备自己。

俞可程要「keep住红」

问到可有机会以个人歌手身份出道？她笑言有想过，但认为现在的自己未够资格，会以此为目标，又说很多艺人都是多重身份，希望未来也可多方面兼顾。讲到《女神配对计划2》，俞可程表示未开始拍摄，但知道求爱勇者的海选已经结束，听闻质素很高，期待与他们见面。问到她对求爱勇者的条件，她表示最重要是真诚，「他们来参加节目都有不同目的，可能是想曝光、想出名或想做幕前，我不介意他们参加节目的原因，但不要只为这些目的而来，希望他们都是真心想认识我。」染有一头红发的俞可程表示会继续保持发色，指云文子师傅曾说过红色旺她，所以要保持红色「keep住红」。