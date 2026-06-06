刘洋因《公益金》撞期无缘捧场谭辉智罗启豪 认想登红馆自知唔够歌下半年会努力创作

刘洋今日（6日）到湾仔会展为「香港潮州节」演出，他现场演唱当年参加《中年好声音》比赛时，自己第一首唱的广东歌，所以现在再唱对他来说没有太大难度。这次也是刘洋首次在会展这个场地演出，他希望自己能多些现场演出的机会，除了吸收更多经验外，更可以见到更多歌迷朋友。

刘洋受家驹影响爱创作

《中年好声音》成员谭辉智和罗启豪今晚于红馆举行演唱会，原定刘洋想去捧场，但因为他要为《万众同心公益金》演出撞时间而去不到。问他是否也想踏上红馆舞台开个人演唱会？刘洋直指，有哪位歌手不想自己能在红馆开个人演唱会，他也当然很想。不过，他也自知暂时不够歌，一定要先储多些歌，希望完成《花影梦》的演出后，下半年可以有时间继续制作几首新歌。他称18岁时是乐队出身，受到黄家驹的影响，一直希望像他一样创作自己的歌，后来自己就越写越多歌，现在已经储了几十首作品，只是未有时间做后期及混音，他希望下半年可以专注制作新歌。