流行都市丨化妆环节惹热议！「粗暴上妆」掀网民两极反应：做紧错误示范？ 女模狂滮眼水表现获赞

TVB节目《流行都市》一直为观众提供最新潮流与生活资讯，然而日前播出的一集，由星级化妆师Felix为模特儿Christie示范时下流行夏日妆容的环节，却意外在社交平台Threads上引发极大回响。模特儿完妆后的「破格」效果与化妆过程，不但成为网民热话，更掀起两极化的热烈讨论。

星级化妆师动作被网民嫌粗鲁

节目中，Felix的化妆手法成为了网民关注的焦点。有不少观众质疑其动作略嫌粗鲁，指出他多次大力按压导致模特儿面容扭曲，甚至用眼影扫频频插向对方眼角位置，令Christie一度流出眼水；更有眼利网民发现化妆扫疑因用力过猛而当场「甩毛」。在妆容效果上，这批网民毫不留情地狠批妆感「污糟」、技术仿佛停留在廿年前，有人夸张地形容妆容「娘到似纸扎」、「似驱鬼」甚至是「万圣节专用」。他们对于将眼影当胭脂直接扫上太阳穴的「死亡芭比粉」效果、画出界如「吃完辣油」的唇妆表示难以理解，并对过程中模特儿的专业表现大为赞赏。

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时间不足令星级化妆师发挥？

然而，网上的讨论并非一面倒负评，亦有另一派网民与节目主持持相同意见，纷纷留言力撑。节目中主持人彭慧中与姚嘉妮在旁不断大赞妆容「好靓」、「好青春」，部分网民亦认同这次的妆容极具前卫感，认为可能是化妆品的问题，指大胆的用色正好契合夏日的活力主题，在镜头前呈现出强烈的视觉冲击。同时，也有不少人为星级化妆师Felix平反，认为电视节目拍摄时间紧迫，或许是碍于时间不足，导致他未能好好发挥真实水准才出现反效果。

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模特儿照镜半秒即赞妆容好看

除了对妆容的讨论，模特儿Christie的表现则获得了网民的一致高度赞赏。虽然她在完妆后拿起镜子仅照了半秒，未及正眼细看便火速表示：「哇，好钟意呀」，但网民纷纷大赞她由始至终都保持著从容不迫的甜美笑容，面对突发状况依然处变不惊，展现出极高的EQ与专业精神。无论评价是好是坏，这次的化妆示范无疑成功制造了极大话题，更有网民惊讶，原来下午时段播出的《流行都市》也有很多年轻观众收看。

73岁李家仁医生现身《流行都市》 ？