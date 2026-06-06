王浩信北上开演唱会狂剥衫露肉 透视装加桃红浴袍油腻感浓 网民惊讶视帝要袒胸露乳

视帝王浩信自2023年与TVB转换合约形式后，随即长驻内地发展，近日他于广州举行个人演唱会，他不仅请来好友胡杏儿担任嘉宾，更在舞台造型上作出极大胆的尝试。然而，这一系列突破自我的性感歌衫，却意外地在网上引起讨论。部分观众认为他为艺术牺牲，大方展露苦练多时的健硕身材，但更多网民则狠批其造型「油腻感极重」，质疑视帝要卖弄身材来博取眼球。

王浩信透视「战衣」大晒健硕胸肌

王浩信在演唱会上，以多套突破性的服装挑战观众的视觉神经。从近乎全透视的上衣，到野性十足、背部饰有红色脊椎骨装饰的黑色皮衣，再到仅以一条腰带固定的深V开胸古装，每一套都将他结实的胸肌、腹肌及麒麟臂展露无遗。其中一套黑色恤衫，钮扣几乎全开至腰间，另一套桃红色的丝质浴袍造型，更让不少观众感到诧异，认为此举过于随性，与演唱会的正式感格格不入。

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网民批王浩信油腻兼衣衫不整

王浩信演唱会的相片和影片在网上火速流传后，惹来不少负评。大批网民对王浩信的造型表示无法理解，留言直指：「啲衫咁嘅？」、「完全不知道做乜」。尤其当他穿上开胸古装与粤剧花旦合唱时，违和感更让网民不解：「唱大戏，点解要低胸？」、「信号王件衫著到好似啲咸湿书生咁」。许多评论认为，作为一位备受肯定的视帝，王浩信的实力早已无须透过哗众取宠的服装来证明。网民纷纷慨叹：「他现在已经混到要靠这样穿衣服吸引观众了吗？」王浩信在演唱会的大胆造型，未能成功转化为舞台魅力，反而被贴上了「油腻」、「衣衫不整」的负面标签。

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