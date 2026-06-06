钟丽淇15岁患罕见病长女近况曝光 挑战水上滑梯笑容融化网民 不良于行泳池浸水消暑

49岁的钟丽淇，近日与老公及两名女儿，到三亚的水上乐园嬉水消暑，而好姊妹周家蔚、梁靖琪与两名囝囝亦有同行。旅程中，最引人注目的，莫过于钟丽淇15岁的大女儿Isabella。Isabella虽然行动不便，但在妈妈全天候照顾下，她在水上乐园中玩得十分高兴，展现出纯真笑容，不仅融化了在场每一个人的心，更再次见证了这个家庭如何用爱创造生命的奇迹。

医生曾指钟丽淇长女活不过2岁

钟丽淇的大女儿Isabella自6个月大，便被诊断出患有极为罕见的「四号染色体缺损综合症」，会导致患者出现严重发育迟缓和行动能力障碍。医生曾预言，Isabella可能无法活过两岁。然而，15年过去了，Isabella展现出顽强的生命力。虽然Isabella需要坐轮椅出入，但她在父母的扶持下，也能玩到水上乐园的多个项目，除了亲手摸到海豚，又与妈妈钟丽淇一起玩水上滑梯，两母女坐在水泡上，Isabella从后用脚夹著妈妈，钟丽淇囡囡Isabella更是全程挂著笑容，画面十分治愈。

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钟丽淇闺蜜帮忙照顾幼女

钟丽淇与老公睇住身有残障的长女，而好闺蜜周家蔚与梁靖琪，就帮忙照顾钟丽淇的幼女Michela，小女孩除了开心地同海豚合照，她与梁靖琪的两个囝囝也十分友好，三名年纪接近的小朋友，在巨大的粉红鹤造型浮床上玩得不亦乐乎，尽显童真。而在另一张泳池合照中，妈妈们抱著各自的孩子，在水中畅泳，共度温馨时光。

钟丽淇幼女主动拥抱残障姊

在钟丽淇的家庭中，最让人感动的，莫过于Isabella与妹妹Michela之间深厚的姊妹情。钟丽淇曾分享，妹妹Michela仿佛是上天派给姊姊的小天使，她不仅不会因为姊姊的特殊而有所隔阂，反而充满了同理心与爱，经常主动拥抱、照顾姊姊。钟丽淇曾感性地说：「我真的很幸运，能在我生命中拥有这两个美丽的灵魂。Michela不仅启发和引领Isabella，同时还令爸爸妈妈有所领悟。」这份纯粹的手足之情，无疑是Isabella成长路上最强大的后盾。

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