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安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱

影视圈
更新时间：18:00 2026-06-06 HKT
发布时间：18:00 2026-06-06 HKT

TVB节目《流行都市》主持安德尊与宋芝龄的绯闻传足多年，二人经常在节目中打情骂俏，早已被观众及同事视为一对。不过，他们的另一位主持拍档林秀怡日前却突然在Instagram上载了一段与安德尊的「亲热片」，随即引起网民热烈讨论！

安德尊与林秀怡影片互动搞笑

影片拍摄于《流行都市》的录影厂，片中可见林秀怡从后拥抱著安德尊，对镜头露出甜美笑容，而安德尊则顺势亲吻了她的脸一下。岂料下一秒，林秀怡表情突变，先是面露狰狞表情，然后发力将安德尊狠狠推开，导致他重心不稳、夸张地向后倒地。整个互动明显是为了搞笑而演出的戏码。

林秀怡在帖文中鬼马地写道：「搞甚么飞机~如果收到条咁既片……可唔可以提告，大王辛苦你」。影片一出，立即引来大批网民爆笑留言，但大家的重点似乎都放在安德尊的「正印」绯闻女友宋芝龄身上，纷纷开玩笑地叫林秀怡「放开大王」、「大王系宋小姐㗎」、「怕唔怕宋芝龄呷醋」，亦有网民笑指：「打老人家系唔啱。」

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林秀怡与男友Kevin稳定拍拖多年

事实上，林秀怡与导演男友Kevin已稳定拍拖多年，感情十分甜蜜，更与男友以50万首期购入500万的屯门单位同居，多次传出婚讯。这次与安德尊的互动纯粹是同事间的玩笑。

而安德尊与宋芝龄的「恋情」更是《流行都市》观众百看不厌的经典话题。二人不仅在节目中经常出双入对，私下也常被拍到一同外出，虽然他们从未正式承认恋情，但早已是大家心目中公认的一对。这次林秀怡的「介入」，也为这段传了多年的绯闻增添了不少有趣的火花。

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林秀怡与男友拍拖多年置业同居：

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