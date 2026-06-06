周国贤音乐会门票半个钟售罄即加场 笑指fans入场为睇音乐团队

周国贤（Endy）日前宣布7月16至18日，于新蒲岗Portal举行一连三场全企位《周国贤 Disconnect to… Reconnect Unplugged Live》音乐会，门票昨日中午一开卖，即于半小时内极速售罄，为了让更多fans有得入场，今日主办方正式宣布加开一场。

Endy拒透音乐会主题

Endy表示很开心公司帮他搞这个音乐会，笑言：「我一开头谂住搞个新歌发布会嘅啫，点知佢哋肯帮我搞大佢，做一个小型音乐会，好开心。」提到一年半未有开过自己show，这次半小时门票已被扫光，Endy直言好感恩：「大家而家都仲愿意真金白银嚟支持我，真系好感动嘅。」至于今次音乐会主题，Endy谓暂时未能透露，大卖关子话：「我以前都做过好多唔同类型嘅show，Band show有做过，好华丽嘅show有做过，自己嘅『作品展』都做过，今次希望特别啲，希望观众入场会有一种好似睇咗套戏嘅感觉，少少theatre感觉。新歌就当然会唱，都会将以前一啲比较经典嘅歌做一啲新嘅arrangement，希望带啲新鲜感俾大家。」Endy又特别提到，台上的乐手都是他的音乐团队老拍档，然后搞笑话：「我知我有啲fans都好钟意睇佢哋嘅，哈哈。佢哋都会陪我完成呢个演出。」似乎笑称自己fans入场是为了他的音乐团队，而并非为了看他的演出。