海俊杰丧妻后神隐多时呆站街头被捕获 身形再暴瘦惹网民心痛 老婆莫家慈去年急性肝衰竭离世

海俊杰的化妆师太太莫家慈去年因急性肝衰竭不幸离世，令海俊杰备受打击，悲痛欲绝。事隔多月，他强忍伤痛，曾于今年三月复出幕前，并透露到内地拍摄短剧，似乎希望透过工作慢慢走出阴霾。然而，近日有网民在街头偶遇海俊杰，其最新近况再度引起大众关心。

海俊杰独站街边略显憔悴

该网民于社交平台Threads上分享了数张照片，相中的海俊杰身穿白色T恤、黑色松身裤，头戴白色鸭舌帽及眼镜，打扮相当低调。他当时正手持外套，独自站在街边，神情略显憔悴。虽然衣著宽松，但仍难掩其单薄的身形，手臂纤细，面颊亦略见凹陷，整个人看起来比今年3月公开露面时更为消瘦，让粉丝看得相当心痛。

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海俊杰曾为莫家慈泪求换肝机会

海俊杰的太太莫家慈离世前，他曾声泪俱下拍片为爱妻寻求换肝机会及经济支援，惜最终北上求医亦未能如愿。丧妻后，他坦言为了不让身边人担心，会积极调养身体，努力重投工作。这次被网民捕获，大家除了关心他的健康，也为他的坚强打气。

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分享照片的网民心疼地写道：「真人真系好瘦，希望佢可以食多啲嘢，同埋开开心心。」并表示非常期待能再看到海俊杰的演戏和歌唱作品。帖文一出，不少网民也纷纷留言为海俊杰加油，希望他保重身体，早日真正走出伤痛。

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