李盛林牧师安息礼丨阿Mo李启言6分钟细数1368天陪伴 公开「给爸爸的信」：愿在天家站著抱你

阿Mo李启言父亲李盛林牧师的安息礼拜今日（6日）于尖沙咀圣安德烈堂举行，教堂内放置李盛林牧师遗像和以李师母为首与李启言在内子女送呈花牌。安息礼拜开始前，播放李牧师生前相片剪辑成片段，包括成长旧照及全家合照，三位子女将就生平略述〈家庭篇〉进行分享，长女李嘉欣女士及长子李启旻医生将会亲身到场，阿Mo李启言则会以录影片段分享，不过阿Mo李启言的「女友」So Ching未有现身。

阿Mo李启言身在医院未能亲自送别

哥哥Derek曾表示阿Mo李启言的因爸爸离世影响身心要取消治疗，目前仍然身在医院的阿Mo李启言未能亲自送别爸爸，他拍了一段长6分钟的预录影片悼念父亲。阿Mo李启言忆述意外后1368日，爸爸一直无怨言陪伴：「只要我一转身，你永远都在」。他感谢爸爸为其康复及治疗四处奔波，称会尽所有力量努力康复：「希望我们在天间相聚的那一天，我可以站在这里拥抱你。」

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阿Mo李启言公开「给爸爸的信」向亡父致敬

阿Mo李启言自从经历红馆演唱会严重事故后，至今仍接受漫长且艰辛的康复治疗。Mo爸李盛林牧师生前是阿Mo李启言最大的精神支柱，在过去近四年来风雨不改地撰写代祷信向外界交代进展，并为四出为儿子张罗资源。对于爸爸的离世，阿Mo李启言当然大受打击，幸好哥哥与姐姐决意坚强接棒，承担起照顾阿Mo李启言的重任，阿Mo李启言在爸爸安息礼举行后，在网上公开「给爸爸的信」向亡父致敬，并感谢爸爸用毫无保留的生命，让他体会甚么是「无条件的爱」，阿Mo李启言「给爸爸的信」全文如下：

深爱的爸爸： 认识你三十一年半，最近我才真正明白「盛林」这两个字，对我来说是世界上最美好的名字，也是你一生的写照。你就像一片茂盛的森林，强壮而又温柔。你总带著父亲的威严，却比任何人都能看穿我的脆弱。你用茂密的枝叶为我们遮风挡雨，成为我们最安稳的栖息忘忧之所。 从小到大，我都在这片森林的庇护下无忧地成长。长大后，我想去追寻自己的梦，你从不阻拦，只是在身后用你温柔的目光默默守护。直到四年前那场突如其来的意外，在我的世界差点崩塌时，你二话不说，小心翼翼地把我这只折翼的鸟儿抱回怀里，用尽全身的力气呵护著。 整整一千三百六十八天，你日复一日地守在我身边。我从未见过你有一丝松懈，也从未在你的眼里读出一句怨言。大至手术室外那漫长而煎熬的等待，小到每一次繁琐的治疗与检查，只要我一转头，你永远都在，默默地为我守候、为我祷告。只要我找到有一线康复的希望，你就不辞劳苦地四处奔波、联络，甚至跨越不同的国家，用尽你所有的办法，只为了让我能少受一点苦、能快一点好起来。 爸爸，对不起，有几次我因为情绪的崩溃，忍不住对你发了脾气。但你从来没有责怪过我一句，只是用那双温热的手拍拍我，用无尽的耐心包容了我。在这一千多个日子里，无论情况多么艰难，你从来没有让我感到有一丝被放弃的绝望。谢谢你用你毫无保留的生命，让我深深体会了甚么叫做「无条件的爱」。 因著这场苦难，这几年，我们的灵魂反而靠得比以前更紧密了。我们开始会像朋友一样分享感受、聊著琐碎的日常；圣诞节时，我们会一起看那部看过无数次的《Home Alone》；偶尔，还会一起为NBA的球赛欢呼。那些和你一起度过、平凡却无比温暖的时光，是我这辈子最珍贵的宝藏。 如今，你暂时与我们告别，但在我的房间里、在我的生命里留下的痕迹，真的无处不在。墙上你亲手挂上的装饰、你细心为我挑选的复康运动衣、那张被你亲手调整过无数次、只为了让我坐得舒服一点的轮椅……还有两个月前，你在抹手纸上用那颤抖却坚定的笔划写下的「启言，加油！」。 每一样东西，都还带著你的温度。你的一笔一划都在提醒著我：不能放弃。因为我知道，你比我自己，还要更渴望看到我重新自主生活的那一天。你每天对我说的那句「加油」，还有每天晚上祷告时，你为我重复了一遍又一遍、带著哽咽却无比迫切的祈求，至今依然在我的耳边回响，温热著我的心。 现在，你终于卸下了地上的劳苦，回到了天父的怀抱。我相信天父此时正轻轻擦去你的汗水与眼泪，让你享受好牧人赐予的平静与安息。我也相信，你此时正站在天上最美好的地方，继续用你慈祥的目光看顾著我，并且预见着我康复的那一天。 爸爸，请放心，我会带著你留给我的勇气，努力地康复。我会尽我所有的力量去实现这个心愿，去延续你一生用爱写下的信心与见证。这，是儿子能送给你最好的礼物。爸爸，我爱你。愿我们在天家相聚的那天，我能站著拥抱你。 启言 敬上

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阿Mo李启言获不同的有心人付出

在代祷信上提及感恩安息礼拜以顺利举行：「能与香港及外国的弟兄姊妹一同缅怀爸爸为家庭、为教会、为神学界的付出。对爸爸不舍的心情必定会有，但能作为一个在各方面也有不同付出的人，爸爸真的使我们感到无比的骄傲。感恩职业治疗师称阿Mo手部的感觉恢复进度理想。求主继续医治阿Mo，使他的神经能逐渐的恢复，能有更多的进步。感恩有不同的有心人的付出，支持阿Mo 的医疗及生活费。求主透过各界的爱心与关怀，供应阿Mo每月的私家医院及复健开支，让治疗链不致中断。」

阿Mo李启言望天间相聚可以站在拥抱

李盛林牧师今年4月曾因身体不适出现呕吐和发烧情况，需要接受治疗，当时他在代祷信上以「写在代祷信第一次延迟的时刻」为题，透露自己可能出现慢性心血管问题，正进行详细检查。信中，他坦承了内心最深的三个恐惧：不确定自己的身体能否继续支撑、不确定还能陪伴儿子走多长的路、不确定未来的日子将如何展开。在安息礼上，阿Mo李启言忆述当时情况：「你用颤抖又坚定嘅手，喺纸巾上写低启言加油，你的一笔一划都在提醒著我不可以放弃，因为我知道你比起我自己还要更加希望见到我重新自主生活的那一天。」他还说，「爸爸我爱你，希望我们在天间相聚的那一天，我可以站在这里拥抱你，我会尽我所有的力量去实现这个心愿 ，去延续你一生， 用爱写下的信心和见证，这个是我作为儿子能够送给你最好的礼物。」