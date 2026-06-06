爱回家丨「龚水」大结局前派终极彩蛋 吕慧仪狂食贡丸暗示「有喜」网民大赞：最完美结局

TVB处境剧《爱回家之开心速递》自从宣布将于今年7月告一段落后，网民不时发文细数剧集的经典场面与故事人物，与及剧中各对CP组合发展，随着停播的日子越来越逼近，热烈预测熊家与寻宝图众人的最终结局。剧组近日作最后冲刺，炮制爆笑场口，结果被网民洗版大赞：「其实爱回家要咁样先好睇！」

「龚水CP」有突发有消息公布

在众多CP中，「龚烨」张景淳与「熊若水」吕慧仪向来甚受观众喜爱，日前二人上演甜度爆表「龙须糖之吻」，瞬间被网民洗版。TVB昨日（5 日）在官方IG推出「你最期待嘅《爱‧回家之开心速递》剧情发展…」系列，打头炮的是极为入屋的「龚水CP」，片段标题则为「突发！若水有消息公布？！」此预告一出，随即引爆网民热烈讨论。

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「熊若水」吕慧仪开心地丧食贡丸

片段开始，「龚烨」张景淳回家时，发现疑似发福的「熊若水」吕慧仪开心地丧食贡丸，之后「根叔」刘丹入镜指二妹最近胃口大开，「龚烨」张景淳则卖口乖指老婆点样都咁靓。三人一轮闲聊后，「熊若水」吕慧仪佻皮又开心地拿出公文袋笑咪咪地说：「今日有啲嘢仲靓呀」、「我同你哋两个分享吖。」说毕即从公文袋中拿出一张纸，「根叔」刘丹及「龚烨」张景淳看到后随即露出极度惊喜又惊讶的表情！片段最后，「龚烨」张景淳以VO 问网民：「你觉得Wifey 公布咗啲咩消息令我哋咁开心呢？」大批粉丝马上「神探」上身，估计这份「大消息」绝对是暗示「龚水有喜」！不少网民激动留言，表示超级期待能在剧集大结局前，见证「龚丸」的诞生，让「龚水CP」的故事画上一个最完美、最幸福的句号。

「龙须糖之吻」为这次怀孕喜讯埋下伏笔

「龚烨」张景淳与「熊若水」吕慧仪的「生仔之路」先后经历了不少铺垫与波折，但奈何一直未有「声气」，试过在2022年第1708集中，夫妇二人曾临危受命帮大客照顾儿子「Anson」，体验过一日「未来凑仔生活」，当时已被笑指要先考牌才能当父母，其后在2023年，剧情曾讲述两人决定尝试进行试管婴儿疗程，但「龚烨」张景淳却在买饮品时意外跌倒受伤导致短暂失忆，令造人计划一度搁置。直到今年6月初，「龚烨」张景淳无预警被接龙集团开除并转行拉龙须糖，两公婆经历失业兼无家可归的打击后上演了超甜的「龙须糖之吻」，感情再度升温，也为这次怀孕喜讯埋下伏笔。

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