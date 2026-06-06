李盛林牧师今日安息礼 阿Mo李启言预录影片诀别慈父 MakerVille送花牌致意

阿Mo李启言父亲李盛林牧师于今年4月25日离世，今日（6日）于圣公会圣安德烈堂举行安息礼拜，聚会开始前一小时已有多达50位公众人士到场致意。教堂门外摆放九个花牌，其中包括由MakerVille送呈、写上「永远安息主怀（Rest in God's eternal peace）」的花牌。安息礼拜接待处放置李盛林牧师遗像及白色蜡烛，并有签名簿供来宾留名。

李启言则会以录影片段诀别慈父

教堂内放置李盛林牧师遗像，及以李师母为首，与李启言在内子女送呈花牌。安息礼拜开始前，教堂内播放李牧师生前相片剪辑成片段，包括成长旧照及全家合照。安息礼礼序所示程序中，李盛林牧师生三位子女将就生平略述〈家庭篇〉进行分享，长女李嘉欣女士及长子李启旻医生将会亲身到场，李启言则会以录影片段分享。 立法会福利事务委员会主席管浩鸣牧师于十时十六分到场致意。

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阿Mo李启言哥哥继承爸爸的遗志

李盛林牧师离世后，阿Mo李启言的哥哥Derek继承爸爸的遗志，继续发表代祷信更新阿Mo的康复进展。哥哥Derek曾表示阿Mo李启言因爸爸离世影响身心要取消治疗，需要安躺在床休息及不断摄取运动饮品以维持体力。他又称父亲离开后，家里的空气虽然变得很不一样，但大家肩上的使命却更清晰了：「看著阿Mo每一天的坚持，我们常想起父亲在世时，那如同「一粒麦子」的身影。这段日子，我们同心跪在床边祷告、与医疗团队沟通、在夜深人静时彼此传递短讯安慰扶持，内心涌现的是一种前所未有的感恩及与家人之间更深的连结。」

哥哥Derek继续陪伴弟弟走康复之路

哥哥Derek还说：「我们承接的不仅是照顾弟弟的责任，更是承接了爸爸那份对神、对人无私的爱。我们不觉得这是重担，反而是一份荣耀的祝福。爸爸，谢谢你。谢谢您用您的生命示范了甚么是『结出许多子粒』。我们会带著这份丰盛的爱，继续陪伴弟弟走这段康复之路。你的爱，正在我们和阿 Mo 的生命里，继续发芽、成长，直到看见那满溢的收成。」

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