胡鸿钧获番禺委任「龙舟文化宣传大使」 亲身落船扒被姐姐大赞：几有力㖞

一年一度的端午节即将来临，不同地方均举行龙舟竞渡比赛，其中胡鸿钧（Hubert）就获番禺委任为「龙舟文化宣传大使」，他更亲身落船扒番转，被姐姐大赞他「几有力」。Hubert特别到番禺参观当地龙舟队练习过程，与麦玲玲一同接受「龙舟文化宣传大使」荣誉，并从倾谈中更深入了解扒龙舟这项中国传统文化，亦学习扒龙舟的技巧，他更获邀落船试玩，见Hubert都扒得有板有眼，跟同船姐姐好快就建立默契。

胡鸿钧为扒龙舟买潜水装备

事后Hubert对于初次扒龙舟，自言感觉好新鲜，因为过往睇过不少扒龙舟，但真正可以扒龙舟都是第一次，而为了今次扒龙舟，他可谓做足准备：「睇我呢身装束就系特登为扒龙舟而买，之前特别上网睇下人地扒龙舟嘅装束，本来有啲简单嘅背心短裤，但我比较怕晒，基本上今日呢套衫系for潜水，全套系水上活动嘅装备，以扒龙舟嚟讲好似有少少夸张咗，但呢啲叫做好尊重个场合嘛！」

胡鸿钧自认有天份

提到扒龙舟后感觉如何，他认为都有点天份：「同船啲姐姐都有赞我，咦，几有力㖞，都跟到佢地个节奏。」Hubert认为扒龙舟最吸引人地方就是大家一齐听住鼓声、听住指挥同心合力去做一件事，认为这种默契同团结十分难得，本来Hubert更想尝试做鼓手滋味，但可惜没有人跟他的节奏去扒，唯有自己打鼓玩下。

胡鸿钧鼓励年轻人扒龙舟培养团队精神

经过今次之后，问他端午节会否希望在香港参加扒龙舟比赛，Hubert立即说：「香港太劲啦，今日嚟体验一下就可以，香港落得去玩嘅全部训练有素同埋专业，我谂我都系食稯算啦！」至于被委任为龙舟文化宣传大使，如何宣扬龙舟文化？Hubert说：「龙舟系中国传统文化，好值得去宣扬，我好鼓励啲年轻人，特别钟意水上活动，试下扒龙舟，因为唔系讲个人，系讲团体精神，对培养默契同队员之间配合，点样成为一个好领袖去带领队员跟鼓声去扒，都唔系容易。」

