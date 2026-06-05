给阿嬷的情书丨陈钦勤意外票房破15亿 自爆喜欢佘诗曼20多年：当年肥嘟嘟好可爱

内地电影《给阿嬷的情书》演员李德如、陈钦勤和赵童，今日出席「第五届潮洲节」活动，分享拍摄趣事。对于该片在内地票房巳突破15亿，陈钦勤表示很意外，没想过那么好，感谢大家的支持。问到会否庆功，他指交给导演。问到电影会否开Part 2？他笑言这个暂时保密交给导演决定，大概会有吧！但觉得香港人喜欢这部电影，因为潮汕人跟香港人可说是一家亲。

李德如「dangerous」成热话自嘲似周星驰「无厘头」

谈到李德如在戏中一句dangerous成为热话，她表示有一点像周星驰电影无里头搞笑成份，出来效果导演也很喜欢。赵童则谓首次拍戏心情紧张又兴奋，但越来越自在。问到将来可会在幕前发展，她表示现在会以学业为重。

赵童想与黄宗泽合作

问到想跟那位香港演员合作？赵童笑指想跟黄宗泽合作，刚才活动未能同场见面。陈钦勤大爆赵童通过他对黄宗泽有认知，不过自己睇过《新闻女王2》都喜欢黄宗泽同余诗曼，又大赞他们多才多艺很值得自己学习。谈到可想跟佘诗曼合作？他表示从小20多年来喜欢对方，虽则自己不懂听港剧，所以专登翻译而一直追剧。问到可觉余诗曼有改变？他笑言没有改变，当年睇对方演出第一部剧，感觉样子可爱「肥嘟嘟」，现在越来越漂亮，每一部剧也有追看，若然有机会跟对方合作，自己会紧张到脚软。

