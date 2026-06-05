The Magic Hour魔幻时刻丨江𤒹生韦罗莎有暧昧身体接触 AK初害羞获女方主动破冰：可以摸面揽腰

MIRROR副队长江𤒹生（AK)、韦罗莎、谢君豪、葛民辉、鲁文杰、蔡晓童及一班有份演出舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》台前幕后工作人员，今日在演艺剧院为今晚正式演出进行拜神仪式。韦罗莎和江𤒹生（AK)在剧中有暧昧关系，需要有一些身体接触，起初AK感到有点害羞，他感谢韦罗莎主动作出一些动作，打破这尴尬，令演出更畅顺，韦罗莎解释，自己也会害羞，但明白演出有身体接触男士会更紧张，所以让AK知道可以摸面及揽腰。

《The Magic Hour 魔幻时刻》舞台有大量机关

她说：「因为演出时不想尴尴尬尬，怕观众看到有点怪，加上我们已经熟络大家有化学作用。」二人也表示，这次舞台有大量机关，并有大量动作场面，韦罗莎称 ，自己这次较为轻松小动作戏，但因为多机关所以这几日也在这里多排练令演出安全。AK则感到，这舞台的机关是从天而降，演唱会舞台的机关则是从下升上完全不同，虽然机关多，但他也感觉很安全，所有危险动作都是一些擅长那方面的演员去做。

韦罗莎不担心葛民辉爆肚

问到怕不怕拍档葛民辉爆肚？韦罗莎忍不住笑了出来，之后她说：「还好，大家误会了他，他在访问时会不知讲了往哪里，但在剧中很专业，清楚知道及跟足剧本，不会像平日去了太空，加上今次舞台剧不容许改动，剧本是这样就这样演，所以不担心。」

邱士缙后援会事件「咁大个仔自己处理」

此外，MIRROR成员邱士缙（Stanley） 的后援会，日前无预警宣布即时结束营运，Stanley在社交动态以黑底配一个微笑的表情符号疑回应事件，触动粉丝神经，引起不满留言怒轰一事，AK称，自己连日来都在舞台中排练，所以真的不知道，只知道Stanley有做剧集《COURT!》，问到身为副队长也不理会队员？他表示，这几天进入舞台，那得闲理会他，那么大个仔要自己处理一下自己的事情。另外，Edan(吕爵安）早前讲「haters论」惹其他MIRROR成员的粉丝不满，AK说：「真的不知道，他什么时候讲，我真的不知道他什么时候讲这些说话，在不知道的情况下不方便评论。」记者追问：「他是开玩笑地说『最大haters就是队友』」对此，他坚持在排练中真的不知道，问到是否觉得他是否不应该这样说？他再避谈说：「我真的不知道应不应该，这事完全不知道，我知道后再说给你知，一阵问一下他。」

韦罗莎痛心钟景辉离世

另外，对于钟景辉离世，韦罗莎表示，自己入行时，钟景辉已经没有在演艺学院，所以没有交集，只是见过他几次，可惜没有合作过，听到消息也感到很痛心，因为知道他为戏剧界做了很多，她说：「深信地知道，我们现在得益也是因为他投放了很多心机及爱在这行业内，很感激King Sir做所有的事。」

