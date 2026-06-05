刘洋练歌凶狠训话 曾狠批曹越唱功「似㓥鸡」：劝凌晨勿再传片段以免影响状态

刘洋和曹越今日一起到铜锣湾为歌曲《我不好》拍摄父亲节合唱版MV，刘洋即场拿起结他伴奏。曹越指出，由于她这首新歌《我不好》在新城国语力排行榜，获得第三位好成绩，所以临近父亲节联想起，自己与刘洋的爸爸也不在香港，加上比赛时已将刘洋当作是哥哥，因为长兄为父，便想到一起制作父亲节合唱版本，她开心表示，自己的爸爸也在歌曲最后部份声演。

刘洋比赛时凶狠训话

刘洋指出，在《中年好声音3》五人团队赛时，为了将比赛歌曲《我的歌声里》唱好，因而十分紧张，由于自己是队长身份，练歌时觉得唱得不好，便会有一些凶狠说话，在旁的曹越即说：「当时我要唱高两个Key，他说我唱得就像㓥鸡一样！」

刘洋赞曹越进取认真

刘洋续指，加上当时自己要在深圳酒吧工作，每每也要到凌晨才收工，但在凌晨时分却收到曹越传来的练歌片段，问唱得好不好！刘洋便劝她，已经很夜快点睡觉，否则会影响比赛时的状态，他说：「从这一点便感觉到曹越是个十分进取，对每件事很认真的人，所以我也要向她学习。」二人表示，真的很想团队赛五个成员再次演唱《我的歌声里》或合作新歌，不过，因身在马来西亚的何平秋较难安排时间，所以要合作真的有点难度。

父亲节刘洋给钱爸爸买靓衫

问到父亲节有何安排？曹越表示，将会返回深圳与爸爸饮茅台及打麻雀，之后返回香港工作。刘洋则表示，会致电给爸爸及给爸爸钱让他买靓衫。问到会否安排惊喜礼物送给爸爸？曹越表示，由于爸爸年纪大担心身体健康问题，所以会送一些降血脂的健康产品给爸爸，希望爸爸能陪伴自己更长时间。刘洋笑言：「若然要给爸爸惊喜的话，我便买一张机票飞返家中与爸爸吃一餐饭，之后飞返香港工作。」

刘洋首次参演粤剧《花影梦》

由于工作非常忙碌，刘洋笑指，这个惊喜较难达成，因为一个月前已开始努力为将于本月18日演出的粤剧「花影梦」彩排，他说：「因为这次是人生首次参与粤剧演出，所有歌词对白都是粤语，对我来说真的很难，经这次辛苦排练我的广东话真的大有进步，之前是0分现在已经觉得是50分了。」