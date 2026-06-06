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43岁人妻梁靖琪意大利大解放上下失守 高衩裙露半球戙脚陷走光边缘

影视圈
更新时间：11:00 2026-06-06 HKT
发布时间：11:00 2026-06-06 HKT

43岁的梁靖琪（Toby）与圈外人施隽贤（Jonathan）再婚，并诞下两子，老公转行投身保险业界，晋升高级分区经理，梁靖琪越见生活无忧。近日梁靖琪到意大利南部旅行，在社交平台上载性感美照，火辣程度引发网民热议。

梁靖琪坐姿豪迈

梁靖琪昨日（5日）在IG公开一张身在意大利名胜波利尼亚诺（Polignano a Mare），坐在崖边的露台，背后是无敌大海景，画面唯美。梁靖琪穿上一条红色深V碎花连身裙，大晒骄人上围，胸前春光乍泄，身材展露无遗。

而梁靖琪的坐姿同样吸睛，照片中见到梁靖琪悠闲地坐在椅子上，将一双修长美腿戙起，由于连身裙的超高衩设计，令梁靖琪白滑的大腿一览无遗，更险些走光，尺度相当大胆。不少网民对梁靖琪已为两子之母，身形依然fit爆，表示羡慕：「流鼻血」、「靓腿」、「咁靓得唔得㗎？」

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梁靖琪的父亲为前TVB戏剧组制作部总监梁家树，母亲萧笑鸣（芭姐）则是前艺员部经理，梁靖琪于2004年以四人女子组合「女生宿舍」进军乐坛，获不不少关注。梁靖琪之后转战剧界，获得演出机会，曾被质疑因父母而获得厚待。

梁靖琪与吴卓羲曾传绯闻

梁靖琪与有「炒楼王」之称的黄敏豪于2011年闪婚，其后却与吴卓羲传绯闻，梁靖琪在2014年爆出已跟黄敏豪已分居八个月，并申请离婚。梁靖琪在2019年嫁细8年的施隽贤，再婚后成幸福人妻，生活美满。

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