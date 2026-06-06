Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁靖琪崖边大晒骄人上围 游意国解放火辣身材 深V高衩红裙「豪迈一戙」险走光

影视圈
更新时间：11:00 2026-06-06 HKT
发布时间：11:00 2026-06-06 HKT

43岁的梁靖琪（Toby）与圈外人施隽贤（Jonathan）再婚，并诞下两子，老公转行投身保险业，晋升高级分区经理，梁靖琪生活越见无忧。近日梁靖琪到意大利南部旅行，在社交平台上载性感美照，火辣程度引发网民热议。

梁靖琪坐姿豪迈

梁靖琪昨日（5日）在IG公开一张身在意大利名胜波利尼亚诺（Polignano a Mare），坐在崖边的露台，背后是无敌大海景，画面唯美。梁靖琪穿上一条红色深V碎花连身裙，大晒骄人上围，胸前春光乍泄，身材展露无遗。

而梁靖琪的坐姿同样吸睛，照片中见到梁靖琪悠闲地坐在椅子上，将一双修长美腿戙起，由于连身裙的超高衩设计，令梁靖琪白滑的大腿一览无遗，更险些走光，尺度相当大胆。不少网民对梁靖琪已为两子之母，身形依然fit爆，表示羡慕：「流鼻血」、「靓腿」、「咁靓得唔得㗎？」

相关阅读：43岁梁靖琪眼角皱纹显苍老 与半百佘诗曼同框被比下去 网民指一原因老得快值得体谅

梁靖琪父亲为前TVB高层梁家树

梁靖琪的父亲为前TVB戏剧组制作部总监梁家树，母亲萧笑鸣（芭姐）则是前艺员部经理，梁靖琪于2004年以四人女子组合「女生宿舍」进军乐坛，获得不少关注。梁靖琪之后转战剧界，获得演出机会，曾被质疑因父母而获得厚待。

相关阅读：43岁「离巢富贵人妻」雪地豪晒三点式丰满上围  腰肢纤幼不似两孩之母  嫁保险精英生活美满

梁靖琪与吴卓羲曾传绯闻

梁靖琪与有「炒楼王」之称的黄敏豪于2011年闪婚，其后却与吴卓羲传绯闻，梁靖琪在2014年爆出跟黄敏豪已分居八个月，并申请离婚。梁靖琪在2019年嫁细8年的施隽贤，再婚后成幸福人妻，生活美满。

相关阅读：前TVB高层女婿转行闯出名堂 赴新加坡向3千人演讲 西装骨骨自信风范不输女星老婆梁靖琪

最Hit
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
20小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
23小时前
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
21小时前
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
社会
16小时前
01:05
尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕
突发
11小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2026-06-05 07:45 HKT
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
突发
4小时前
张家辉追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
张家辉追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
影视圈
5小时前
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
即时国际
2小时前