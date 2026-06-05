罗启豪为演唱会操肌练舞娱乐歌迷 唔介意同脂肪Say Bye丨独家

以罗启豪（Ramon）新歌《月球上的蓝玫瑰》为灵感，歌迷会「豪吧」更举办《月球上的蓝玫瑰》绘画比赛，除了香港，更有远至澳洲、英、美、加拿大等地人士参加，并由他担任评审工作，得奖及精选画作在深水埗社企食肆「秀桦厨房」展出。文：邝芷莹、图：罗安强、场地提供：Oystermine

罗启豪挑选画作准则要「感动」

入行前罗启豪从事专业平面设计师，对于挑选画作准则，他坦言不止要靓，同时要感动到他，最印象深刻传统绘画组别冠军得很主。他说：「佢画咗个月球，就有个妈妈背面坐喺月球，BB坐喺妈妈肩膀上对住观众喊紧！点解会喊紧，意思系一个SEN小朋友如果个心智要好似一个普通小朋友系遥不可及嘅事，但世界上父母都会用好多爱去培养小孩！原来我首歌可以用呢个角度联想到呢件事。」罗启豪的歌迷会「豪吧」，十分支持偶像，与秀桦厨房合作炮制特别餐单，应援罗启豪与谭辉智将于6月6日于红馆举行《双声演唱会2026》。他说：「饮品有粉红、绿色，系同演唱会海报颜色一样，菜式方面有炸蚝同带子，则代表我同辉智。」

罗启豪享受跳舞

对于六月举行演唱会，罗启豪为了今次演出更勤力操肌，身形瘦了不少。他笑说：「我但止想减肥，仲有好多多余脂肪，系唔介意Say bye！都想练气，而且想身形大只啲着衫好睇。每星期会做健身运动两次，依家食嘢尽量食多啲蛋白质，主要食鸡胸同菜。最辛苦系我会唔会偷食零食，但我都有偷下嚟食薯片，不过依家会买一啲有益零食，例如：米饼、吞拿鱼饼。」罗启豪大卖关子笑言在个唱上会骚肌多过以前，除了有个人歌曲外，歌曲方面主题会以80年代歌曲，并会重新编曲，而且有串烧歌，粉丝们听到会好有回忆。他笑说：「今次跳舞一定有，虽然跳舞唔系我强项，不过我知道好有娱乐性。其实我好享受跳舞，排舞老师知我哋跳舞唔系好叻，为我哋特别设计舞步。」