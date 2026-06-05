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莎朗史东爆被痛打胸椎肋骨全数折断  疑遭家暴有口难言  患乳癌做切除手术遭嫌弃离婚

影视圈
更新时间：21:00 2026-06-05 HKT
发布时间：21:00 2026-06-05 HKT

90年代性感女神莎朗史东（Sharon Stone）最近接受Podcast节目《The Person Who Believed In Me》访问，大爆与第二任丈夫Phil Bronstein的离婚内幕，以及她在10年前疑似遭受家暴的秘辛。

莎朗史东跟二婚夫曾经恩爱

凭借情欲惊栗片《本能》爆红的莎朗史东，在戏中性感而强大，但现实中的她却屡遇感情挫折。她于1998年与新闻集团高层Phil Bronstein结婚，初期二人十分恩爱，并于2000年收养了养子Roan，不过二人最终于2003年分居并申请离婚。

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莎朗史东患乳癌遭嫌弃离婚

但莎朗史东一直未透露婚姻触礁原因，日前在节目上她就爆出真相，离婚只因当时她面临乳癌危机，但丈夫却未能与她共度时艰：「当时其中一个肿瘤比我整个左侧乳房还大，医生来到我家跟我说：『听着，我们认为你应该做双侧乳房切除术，情况非常糟糕。」起初莎朗史东还不愿接受事实，硬撑着说自己无患癌，后来她在医生劝告下决定接受手术，但丈夫却为此勃然大怒，更立即想冲出房间。连医生都忍不住要闹醒他：「如果我有更多像她（莎朗史东）这样勇敢的病人，今天就会有更多女性活着，你现在需要坐下来。」莎朗史东亦冷静道：「做决定的人是我，不是你。」最终莎朗史东决心切除乳房保命，但二人婚姻却就此结束。

莎朗史东惨被痛打重伤

莎朗史东亦大爆约10年前在家中被人从后袭击，导致她胸椎肋骨全部骨折，待多年后关节炎发作照X光，才知伤势如此严重。但当主持人问到是谁袭击她时，她拒绝透露施袭者身份；问到她是否遭受家暴，她说：「我不方便说出来。」

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