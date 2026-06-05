走过历史大地丨相隔7年再合作最初默契有偏差 洪永城笑黄翠如烦又乱：越做越找回幼稚气

洪永城与黄翠如相隔7年再合作拍摄旅游节目《走过历史大地》，今日两人出席节目记者会时翠如表示两最初默契也差一点，但慢慢就找回默契和火花，洪永城笑指翠如因担忧所以较烦，又有点乱，但越做越好和𣈱顺，好像找回以前「幼（稚）气」的感觉，翠如指今次很好是除了两人斗咀外，因节目有历史支持，所以可以好舒服地学到一直以来好奇的事情。

洪永城埃及坐私人飞机看金字塔感动落泪

洪永城指今次去过最难忘的地方是埃及，自己在空中看的时候更看到喊：「我从来冇谂过金字塔系咁睇，一上到私人飞机就喊，感动流泪！喺围住金字塔飞，差唔多顶部上面飞翔，会觉得原来真系好刺激！」翠如就笑他年纪大，人易感性，洪永城指做了爸爸很久没试过玩那么刺激的活动。

洪永城做爸爸的欢乐无可取代

问他是否有后悔做爸爸？他表示没有，因家中有另外的欢乐也是无可取代，而翠如就指要行去睇金字塔很辛苦，因为很热。两人又指空闲时不停有倾凑仔经，亦不停视讯家人，翠如更透露当时洪永城的BB跟自己的囝囝也有不舒服，所以各自各会有担忧，问到下次再有机会是否也不会选择离港工作？翠如坦言今时今日有工作好感恩，今次的制作很好，自己能够参与也很感恩，洪永城说：「如果将来有咁长时间都一定会去，学翠如话斋有工作系一件非常好嘅事，同埋呢个系一个好有意义嘅旅游节目，希望大家可以学到嘢又睇得开心。」

黄翠如指老公萧正楠的钱全部给家人

另外，提到马国明指出粮户口变「妻娘户口」，洪永城笑指自己的户口是「妻女户口」，翠如就指老公萧正楠的钱是俾晒屋企：「所以佢好辛苦，我都好感恩佢！」

