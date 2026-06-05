何雁诗罕提「抢人未婚夫」风波 指做第三者毫不知情 若知郑俊弘感情状况将拒绝发展

现年33岁的艺人何雁诗，自2017年与郑俊弘（Fred）公开恋情后，一直饱受舆论压力。近日，她作客HOY节目《九运会客室》，接受主持伍咏薇及Brian的访问。在节目中，何雁诗罕有地再次提及当年的「抢人未婚夫」风波，并剖白内心真实想法。

何雁诗：如果知道，我不会和他一起

在「辛辣提问」环节中，当主持人Brian单刀直入地问及，如果时光倒流，在知悉郑俊弘当时已有未婚妻的情况下，是否还会选择与他发展时，何雁诗一改常态，脸上挂著认真的表情，陷入短暂沉思。她随后坚定地表示，自己当时对郑俊弘的感情状况毫不知情。「因为当时我系唔知，」她强调：「如果我知道晒佢当时嘅所有感情状况，我唔会同佢一齐。」这番话语气真诚，似乎是在为多年的「第三者」标签作出澄清。

相关阅读：何雁诗公开儿子患罕见病被嘲「有报应」 曾做第三者吸Haters：我无谓再去深究咁多

何雁诗望恋情简单纯粹

何雁诗坦言，回望当初若能选择，她会希望拥有一段更简单纯粹的恋情。不过，她也表示对目前的家庭生活感到非常满足和感恩，认为儿子Asher的到来是上天给予的最大祝福。

何雁诗郑俊弘形象插水

何雁诗与郑俊弘的恋情始于2017年，当时郑俊弘被媒体揭露，背著已求婚的圈外富家女未婚妻Beebs，与同公司的师妹何雁诗秘密交往。事件曝光后，郑俊弘被冠上「渣男」之名，而被指介入他人感情的何雁诗，则瞬间成为众矢之的，两人事业与形象直插谷底。

相关阅读：TVB「富贵人妻」遭偷𥄫胸前春光？低胸俯身执波尽现丰满上围 极火辣令男士难以抵挡

何雁诗曾被传割腕自残

据悉，当时郑俊弘的未婚妻Beebs是透过Uber乘车纪录，发现郑俊弘深夜从何雁诗的大埔豪宅离开，从而揭发事件。虽然郑俊弘初期在记者会上否认恋情，仅称与何雁诗是朋友，但不久后便被拍到与何雁诗「十指紧扣」现身机场，正式公开关系。这段不被看好的恋情让何雁诗承受了巨大压力，除了形象受损，更一度传出她因不堪压力而割腕自残。虽然她事后解释是意外受伤，但在往后数月，她频频以长袖衣物示人，让传闻甚嚣尘上。

何雁诗郑俊弘2020年结婚

尽管经历重重困难，二人最终于2020年结婚，并在2022年迎来儿子Asher。近年，他们共同面对儿子确诊罕见遗传病「天使综合症」的挑战，以积极乐观的态度陪伴儿子成长。