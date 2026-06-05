「学霸港姐」宋宛颖高颜值双胞胎妹医科毕业 超仙气白大褂相曝光网民求选港姐

前港姐冠军宋宛颖（Sabrina）是圈中的「学霸美女」，不仅拥有香港大学医疗科学硕士学位，更出身自选美世家，母亲文宝雪为1990年澳门小姐亚军。宋宛颖的双胞胎妹妹宋宛霖（Sonia）同样遗传高颜值基因，近日宋宛颖胞妹在社交平台分享毕业照，透露从医科毕业。

宋宛颖妹妹医科高材生

26岁的宋宛颖胞妹宋宛霖同样美貌与智慧并重，是医科的高材生。近日，宋宛霖在IG报喜，宣布从澳门科技大学内外全科医学学士课程毕业，并公开多张穿上毕业袍的照片，手捧鲜花，在绿荫下的长凳留影，散发著恬静温婉的气质，充满仙气。

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宋宛颖的妹妹宋宛霖感性发文，在无数个熬夜苦读的夜晚，加上考不完的试，以及数不清的咖啡，成就一个毕生梦想。宋宛霖表示：「从第一堂解剖课到最后一次查房，这段旅程彻底改变了我的人生。」宋宛霖又特别感谢陪伴她的教授、导师、家人和挚友，更不忘感激教会她「远超书本知识」的患者，最后期许自己能扛起「白大褂」所承载的重责大任，去触及并帮助更多生命。

宋宛颖胞妹样子甜美

宋宛颖胞妹宋宛霖才貌双全，加上甜美标致的五官，获不少网民注意。最近香港小姐正进行招募面试，不少网民盼宋宛霖随妈妈及家姐步伐参加选美：「会唔会考虑去选今届港姐呀？」、「实在太靓啦」、「基因太强大了」。

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