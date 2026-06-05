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魔音女团丨宋宛颖率成员明天出道 自认跳舞紧张过选港姐：要实力唔止摆甫士

影视圈
更新时间：19:15 2026-06-05 HKT
发布时间：19:15 2026-06-05 HKT

队长宋宛颖、倪乐琳、庄子璇有份组成的「魔音女团」明天正式在节目中出道，也是首次献唱新歌。宋宛颖指明天是好日子，因为2026年6月6日星期六有4个6，问到出道紧张还是选港姐比较紧张？宋宛颖指是不同的紧张，因为跳舞是要实力，而不是只需摆靓甫士，所以相对女团来说比较难，因为要多加练习，庄子璇就谓期待多过紧张，因为少机会又唱又跳，对于歌曲中有高音部分，她坦言有点惊，因为近日有点不舒服，而宋宛颖也直言新歌今日才首次正式试唱，所以也有点怯。提到早前预告明晚服装会性感，庄子璇即很大反应表示：「我唔钟意，好少布！太少布喇，我接受唔到！（少过港姐泳衣？）咁又冇咁性感。」宋宛颖指港姐着泳衣不用跳唱，但今次就要，所以也怕走光。

倪乐琳赞今年港姐质素不错

另外，新一届港姐早前面试，三人表示当日在公司排舞，所以也有见到，倪乐琳坦言留意到当中一名佳丽被网民指似自己及杨梓瑶的结合体，自己也觉得有点像，但认为对方似杨梓瑶多点，而倪乐琳又赞今年质素不错：「我听乐小姐话有位面试佳丽，佢畀9分，但都要睇临场状态。」

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