龚嘉欣被卷入双面人嫌疑名单获护航 刘佩玥「高大威猛好难俾人虾」 倪嘉雯力撑照顾后辈 关嘉敏疑问：可能拍勾心斗角想入戏

最近梁嘉琪接受访问时，大爆当年在横店拍《金枝欲孽贰》时秘闻，更直指有女星在片场「指指点点」，幸得伍咏薇出手相助，事后网民猜测龚嘉欣是嫌疑人之一。曾与龚嘉欣合作的刘佩玥（Moon）跟关嘉敏及倪嘉雯今日出席《万众同心公益金》彩排时，Moon就指没看访问，但指自己高大威猛，好难俾人虾，自己也不会虾人，但俾人虾就会喊，关嘉敏也指被虾会喊，自己拍剧通常也是虾人，也想尝试被虾，而现实中也试过开工被虾，不过她解释是有演员私自加戏，但没有夹：「咁就有少少唔开心，但其实我觉得呢啲都唔算（虾），我觉得系冇沟通好。」

倪嘉雯不信梁嘉琪所说是她

至于倪嘉雯就指在《香港探秘地图》中经常与龚嘉欣一起拍，未试过出现过上述所讲的情况，反而觉得对方很照顾后辈，会帮自己执衫执头，拍摄前也会提点，所以觉得梁嘉琪口中那个人不是龚嘉欣，又指曾做过Moon的年轻版，虽然没同场，但Moon也很照顾自己。

刘佩玥指公司女仔互助互爱

Moon就表示公司的女仔通常有互助互爱，所以大家不需要特别揣测，关嘉敏笑言龚嘉欣可能拍勾心斗角戏时想入戏：「我觉得佢哋唔系讲嘉欣，虽然我唔系同佢好多场，但都有对手戏，我觉得佢好Nice，会好主动打招呼。」

关嘉敏对闺蜜庄思明婚讯开心到睡不着

今日《星岛头条》独家爆关嘉敏闺蜜庄思明结婚消息，她笑指要祝对方「连生贵子、三年抱两」，问到是否会做姊妹？关嘉敏笑指自己不是一个可靠的姊妹，由于前面还有工作，所以并不能帮手筹备，但若对方出声就会尽量帮：「同埋我好开心，因为本身佢send message同我讲，叫我留日期比佢，话佢会带我去吉隆坡，跟住我就话好，我又冇问咩事，然后佢先同我讲话佢会结婚，跟住我开心到成晚瞓唔着，我同佢讲好开心，你哋终于结婚！我惊我（到时）会喊，以情况都应该会喊。」

刘佩玥剪短发演律师

另外，Moon表示稍后将会为新剧《模范律师团》开工，她指为造型特意剪头发，今次剧中会做律师，大叹律师学术用语好难讲，要先背熟剧本才可放感情，又指向人偷师，用录音方法令自己记熟对白：「读一次俾自己听，每日就喺度播，咁就可以听埋语气，我听自己把声真系觉得好辛苦。」关嘉敏表示有为《模》其中一个单元试镜，但要等通知，稍后会拍摄一些剧集以外的片，问到会否像《香港探秘地图》中著泳衣大晒身材？她笑指泳衣留到冬天再着。至于倪嘉雯就透露正筹备新剧《驱魔速递》。