郭秀云谈《东周刊》独家爆庞景峰失恋兼日打三份工 扬言唔阻止儿子成长：玉不琢不成器

郭秀云（Sharon）今日出席《第13届优质宇物用品展2026开幕礼》，提到早前《东周刊》独家爆郭秀云儿子庞景峰与妈妈郭秀云闹翻后搬出豪宅，跟同居女友刘温馨分手后被赶出住所，要独居工厦，为生计而日打3份工，对此，坦言无计，毕竟是男仔挨得到：「大个仔啦！我自己13、4岁喺美国做嘢，巳经有人工畀妈咪，加入电影圈都有，寄钱畀妈咪，但我无畀呢啲压力畀囝囝。如果我太过理佢，觉得系阻止佢成长，玉不琢不成器，一定要做嘢先学到嘢。」

Andrew和爱犬已搬往红磡区一个大型屋苑。

Andrew被刘温馨分手。

庞景峰是郭秀云与前夫钱小豪的儿子，母子关系麻麻。

有志气的庞景峰转型做企业家有满足感。

郭秀云不清楚儿子办武术学校而欠债

谈到儿子跟刘温馨分手，郭秀云说：「边个未经历过失恋呀！做人就要经历呢啲嘢啦！如果无经历过系超级幸福。」她又不清楚庞景峰因举办武术学校而欠债，表示儿子未有跟她提及过，相信儿子长大会懂得自己处理。

郭秀云否认丈夫庞杰欠债官司

提到有指她的老公庞杰涉嫌拖欠一间投资公司逾9100万港元而遭追讨。郭秀云说：「据我所知个官司无发生过。」

郭秀云座驾遭破坏报案后无果

另外，早前郭秀云因协助寻找失踪鹦鹉，其座驾竟在元朗被人蓄意破坏，车头位置更留下一张带有威胁成分的字条，内容写道：「八婆比番只雀，不比，下次弄人。」随即报案求助。她说：「我有打去CID部门，应该查唔到任何线索而不了了之。但我唔会太担心会危险，有动物需要我就忍唔住帮忙。」

