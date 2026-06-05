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钟景辉离世丨谢君豪为恩师离世心情忐忑又难过 临终3字遗言超触动：以King Sir为榜样

影视圈
更新时间：16:50 2026-06-05 HKT
发布时间：16:50 2026-06-05 HKT

谢君豪今日（5日）在演艺学院为有份演出的29场舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》进行拜神仪式。谢君豪与钟景辉的师徒关系在业界一直是佳话，谢君豪曾,表示与King Sir非常有缘，两人不仅是师徒，更是「同月同日生日」的挚友，多年来，两师徒每逢生日都会相约一同庆祝。

恩师钟景辉离世谢君豪心情忐忑又难过

谈及恩师钟景辉的离世会否影响演出心情？谢君豪表示，心情忐忑又难过，回心一想，今次演的是喜剧，当中是讲对表演，对电影以敬畏的心去做，这跟King Sir的理念一样，所以会抖擞精神。谢君豪又称他的第一部演出舞台剧《风流剑客》，是由King Sir导演，也同是这一个台，来到这个后台，感觉世事好奇妙，所以要向他致敬。

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谢君豪从80年代由King Sir教导

谢君豪现在仍感到心情很交集，从80年代自己已由King Sir教导，他是香港的一代宗师，是戏剧、电影和电视界的开拓者，引入外国的新剧种和影视现代的表演方法，对演艺界有莫大影响力，没有他没演艺学院，也没有无线艺员训练班，King Sir着实培育出很多知名演员出来，谢君豪坦言：「我真的很难过，但也感恩，这位老师培育我成长，他上堂时经常会说，演员的责任不是演戏是等待，做演员等待多过演戏，但不是在等运到，等待期间要进修自己，他又叫我们要准时，但不是准时到，例如10时到，是10时来到已经进入好状态随时演出，之前要准备好所有东西。」谢君豪留意到不少King Sir的门生发表悼文及谈其事迹，令他最感动的是有位演艺学院同学曾问King Sir做了这么多年戏有何心得，King Sir回他三个字「几好玩」，谢君豪说：「这三个字很触动到我，这位大宗师以平易近人的态度去看待自己的工作，又不会玩玩下，很认真地工作。」

谢君豪与同学成立关注群组尽力予以协助

问到会否帮手筹办丧礼？谢君豪与同学之间成立了一个关注群组，正了解King Sir家人有否需要帮忙，有需要会尽力予以协助，但一切仍等其家属去安排。问他会否担心丧礼与自己演出时间相撞？他表示，就算撞时间也会尽量争取时间出席，若真的与晚上演出时间相撞，他也会上午去出席悼念恩师。因两人是同一日生日，谢君豪表示最后一次见面就是一齐庆祝，他说：「我掹车边可以一齐切到蛋糕，当时他精神不错，影了很多相，好放松好宽容，一直知他身体不好，但学生每次问他各自演出如何，他一讲戏整个人就生晒，会很记得每个同学演成点，甚至我在内地拍的戏，他原来都有留意到，他会对每个学生有不同见解，是因人施教，他不只将自己奉献了给学生，更奉献了给演艺界，我好彩可以学到很多袋落袋，会将他所教导的，再加自己的经验传给下一代，这样才是传承，会以King Sir为榜样。」

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