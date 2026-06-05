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Zpot将以小组形式出歌 Teller王伟俊继续操刀填词 Bosco关晓隆望与COLLAR师姐合作

影视圈
更新时间：16:45 2026-06-05 HKT
发布时间：16:45 2026-06-05 HKT

王伟俊（Teller）、男子组合Zpot成员关晓隆（Bosco）及周德诚（Gordon）出席时装品牌活动，Teller、Bosco及Gordon受访时透露自去年正式出道后，购买服饰开支大增，Teller因为勤于健身主要买背心解放麒麟臂，Bosco更表示靠买衫减压：「成份粮用晒嚟买衫，唔食都要买！」Gordon受队友影响下亦更著重穿搭仪容，置装费用高达收入四分三！

王伟俊第三首个人新歌「最Teller」

Zpot出道不足一年，已于五月接连推出两首新歌，两者均与Teller合唱，Bosco期望今年与COLLAR师姐们有更多合作机会，Zpot今年亦将以小组形式出歌，分拆由不同成员再与Teller合作；Teller表示会负责填词部分，继续走最擅长的饶舌风格。个人发展方面，Teller亦透露：「继《溺爱》之后出第三首歌，系出道以嚟最Teller嘅一首！」Gordon更爆料在今日化妆期间已听到Demo，大赞：「Teller返嚟喇（Teller is back）！」

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