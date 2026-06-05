Ivy So苏雅琳爆与蔡俊彦「未完待续」 新歌MV再度同框世纪拖手 不满被叫「Ivy姐姐」：好烦呀嗌到我好老

COLLAR成员苏雅琳（Ivy So）、王伟俊（Teller）、男子组合Zpot成员关晓隆（Bosco）及周德诚（Gordon）出席时装品牌活动，以Hip-hop风格造型登场，吸引过百粉丝到场围观支持。Ivy So受访表示亲身在三套造型中挑选最舒适自在的一款，未有拣选品牌最标志性的胸前镂空上衣，但笑言一向无惧性感：「留返上台时候着，有距离可以性感大胆啲！我唔怕露嘅，但都会怕丑。」Ivy So为迎接夏日，亦在现场看中几款比坚尼，但Ivy觉得人在国外较少人行注目礼，才能较放松自在身穿比坚尼晒太阳。

苏雅琳爆芯駖考获水肺潜水牌

Ivy So透露今年工作日程较忙碌，暂时未打算外游，前年到国外潜水后，至今仍未能安排：「我必须爆料芯駖已经考到水肺潜水牌照，暂时得佢同阿Day（许轶）两只脚。」亦有兴趣跟林家熙（Locker）、邱彦筒（Marf）于冬季出发滑雪。

苏雅琳预告MV未完待续有下集

Ivy So早前推出新歌《原地拖手》，MV请来剑击运动员兼新晋歌手蔡俊彦（Ryan）客串担任男主角，但仅于结尾出现数秒戏份，Ivy表示Ryan当时忙于备战，强调：「其实未完待续！」将会在稍后推出的新歌MV再度同框：「呢个礼拜就知！都系两个人嘅感情关系，呢个故事其实仲有下集嘅！」更透露或会在MV里世纪拖手。蔡俊彦近日受访提起苏雅琳均以「Ivy姐姐」称呼，Ivy故作不满表示明明自己年纪较轻：「佢声称我系前辈，好烦呀嗌到我好老！但冇嬲嘅，我心态年轻冇咁小器！」Ivy反而对Ryan拒绝拍摄COLLAR跳舞短片感不满，笑指他以不懂跳舞推卸：「求下Ryan哥哥陪我一齐跳呀。」另外亦有意与Ryan合作在COLLAR频道拍摄《拍一日拖》短片，前提是MV点击率要破百万。