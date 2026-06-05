庄思明8.2结婚丨杨明曾历生意失败入狱打击 庄思明拍拖10年不离弃患难见真情

马来西亚拿督千金庄思敏（Jacquelin）的39岁胞妹庄思明（Lisa），今日（5日）被《星岛头条》独家曝光婚期，将于8月2日与45岁杨明结束爱情长跑举行婚礼。庄思明与杨明拍拖长达10年，期间经历过不少风雨，现今修成正果，可算是患难见真情。

庄思明杨明拍剧结缘

杨明与庄思明早年合作处境剧《爱．回家》，不时与同剧演员聚会，开始建立友谊。杨明曾在访问中提到曾经约庄思明食饭，对方却没有应约，直到2016年庄思明主动相约，二人发现有共同话题，逐渐了解后由朋友变成恋人。庄思明曾大赞杨明非常单纯，亦容易快乐，就算感到不快乐，很快便没事。

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与庄思明拍拖后，杨明有感做演员收入不稳定，为储老婆本，曾在2018年涉足饮食界，投资7位数与友人合作开炖汤店，曾急速扩张至近10间分店，庄思明出钱出力支持杨明，更不时亲自落舖帮手。但翌年遇上社会运动，加上疫情双重打击下，炖汤店最终全线结业，损失惨重。

杨明车祸官非身陷囹圄

庄思明与杨明拍拖以来面对感情最大的考验，要数2020年8月杨明在半山马己仙峡道发生交通意外，杨明驾驶时越过双白线，并撞向防撞栏，警方到场后因杨明拒绝提供血液样本被捕。杨明之后被控三项罪名，最终杨明承认不小心驾驶及车窗玻璃光度不足两项控罪。法官有感杨明悔意只是一般，驳回上诉，维持原审裁判官判监禁18天和停牌两年。杨明于2022年12月22日即时入狱。

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在杨明面对铁窗生涯，经历人生最黑暗时期，庄思明一直不离不弃，长达接近两年半陪伴杨明出席每一次法庭聆讯。杨明服刑期间，庄思明更是不辞劳苦日日探监，给予杨明最大的精神支持。杨明出狱后，庄思明协助杨明重塑形象、重新出发。

庄思明丧父杨明陪伴打点

2023年初，庄思明的拿督父亲庄宝与世长辞，杨明一直守护在侧，更犹如「半个女婿」，全力协助庄家打理丧礼大小事务，还全程陪伴庄思明走出丧父之痛。经历过生死离别，双方早已视对方为终生伴侣，杨明亦曾多次公开承诺「非庄思明不娶」。

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而庄思明与杨明拍拖前，曾在2011年传出与陈慧琳胞弟陈司翰相恋，但二人多度发生冲突，更有传指庄思明曾被男方虐打，多度离合后分手收场。相反杨明的情史比庄思明非常丰富，2002年曾与陈敏之拍拖近两年，2006年被揭与阮儿相恋，翌年又传出与陈敏之复合，据指因杨明贪玩爱夜蒲，与陈敏之二度分手。

杨明曾泄床照悔婚

杨明于2008年有一圈外女友Elaine，网上更流出二人床照，杨明与Elaine分开后，2013年曾宣布与圈外女友Joanna结婚，只是在筹备婚礼期间因为争执，最终结束三年情，当时杨明称双方性格不合：「如果结婚又离婚，问题仲大。」直至庄思明的出现，才令杨明修心养性。

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