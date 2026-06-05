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《爱．回家》「刁蛮女」黄碧莲宣布怀孕 新婚8个月晒超声波相获老公深情紧抱：如今变成三颗心

影视圈
更新时间：15:00 2026-06-05 HKT
发布时间：15:00 2026-06-05 HKT

曾在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演刁蛮女「Dion」的前港姐黄碧莲（Linna）去年与圈外男友Jack Leung在峇里（Bali）举行超豪婚礼，新婚约8个月的黄碧莲今日（5日）在社交平台上载超声波照片宣布怀孕，相中所见，黄碧莲先将婴儿鞋交到丈夫手中，其后再展示超声波照片，老公Jack表现惊喜紧紧拥抱太太，黄碧莲感动落泪，场面温馨。

黄碧莲与老公即将迎来小马宝宝

黄碧莲其后以英文留言：「两颗心，如今变成三颗心。起初是先给我的一个惊喜，接着是给他的一个惊喜，如今要送惊喜给你们！我们即将迎来一位小马宝宝，心中满是喜悦，急不及待开启我们全新的爸爸妈妈时代。」黄碧莲今次选择在林荫草地上拍下纪念性的一刻，不少圈中好友留言送祝福。

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黄碧莲曾表示马年对她别具意义

黄碧莲鲜有谈及老公Jack Leung背景，只曾透露两人拍拖两年半，同样来自加拿大和做生意，但原来黄碧莲老公Jack Leung大有来头，是猎头公司创办人兼总裁，在峇里的婚宴上，Jack Leung为太太安排一个奢华又浪漫婚礼，黄碧莲换了多套晚装，套套都尽显S型曲线，其中一套吊带晚装，黄碧莲戴上一条比台湾牌还要大的巨钻项链，手上同样戴有巨钻婚戒兼手链，相当抢FO。黄碧莲曾表示马年对她别具意义，更有意进行「特别」计划：「咁啱就系我同Jack妈妈嘅生肖系马！佢成日话马系佢嘅幸运星，仲话觉得马年嘅人特别有斗心。」

黄碧莲求婚气势「赢足9条街」

黄碧莲在《2014年度香港小姐竞选》中落败后加入TVB，最初主持儿童节目《Think Big 天地》《Think Big 大明星》及《Think Big 游学团》，其后加入艺训班，毕业后兼顾拍摄工作。2020年在处境剧《爱·回家之开心速递》里饰演刁蛮女子「Dion」再次受到观众注目。直到2025年，黄碧莲宣布离开TVB，后来再贴上男友在悬崖峭壁上进行的求婚相，单是气势已经「赢足9条街」，果然爱得轰烈！「过大礼」当日更加充满话题性，有六对巨型龙凤鈪，金猪颈链及近10套黄金发饰，单是金饰已经占三分之一位置，再加上鲍参翅肚、礼饼等，聘礼叠到近一个人的身高。

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