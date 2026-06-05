杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家

39岁庄思明（Lisa）与杨明拍拖10年，两人经历不少高高低低，不过庄思明对杨明不离不弃，更曾坦言非杨明不嫁，今日（6月5日）终于传出婚讯！《星岛头条》收到独家消息，，这对风雨同路的爱侣已敲定于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪（JW Marriott）酒店举行豪华盛大婚礼，一对准新人婚礼喜帖亦首度流出。

杨明深情揽实未婚妻纤腰并深情凝望

在喜帖上，杨明深情揽实未婚妻纤腰并深情凝望，眼神展现出无限宠爱，庄思明披上嫁衣甜笑满泻，但网民焦点全落在准新郎杨明身上，在爱情的疯狂滋润下，杨明惊现「幸福肥」，面庞圆润饱满，身形暴胀，与平日银幕上的俊朗形象大相迳庭，几乎一时间让人认不出！据悉，这对新人为保密婚讯可谓「出尽古惑」，不惜借爱犬过桥。

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庄思明杨明8.2吉隆坡JW万豪酒店设婚宴

庄思明与杨明拍拖10年，期间屡被催婚，今年3月出席《爱回家》的宣传活动时，杨明曾表示年纪渐长，希望为婚事准备好惊喜，虽然长辈们很开明，要他们旅行结婚便可以，不过他想有盛大婚礼，分别在香港及马来西亚两地举行，因此需要些时间准备，但预告「今年好大机会」。想不到杨明和庄思明原来已经低调筹备婚礼，早于4月两人偕爱犬在影楼拍摄温馨甜蜜婚纱照，当时以拍摄「星级人宠时尚杂志」包装，成功掩人耳目，转移所有人视线。随著吉日迫近，杨明与庄思明近日陆续向亲友发出结婚请帖，婚讯终于随之曝光，《星岛头条》独家获得二人的结婚请帖，婚礼在今年8月2日（星期日）在吉隆坡JW万豪酒店Mayang Sari大宴会厅举行，喜帖以深色为基调，搭配闪烁的金色光点，营造出夜晚星空的梦幻感。新郎与新娘的合照是视觉中心，两人身著华丽礼服，姿态亲密。新人的名字 「Lisa & Mat」 以金色霓虹灯效果呈现，既现代又引人注目，整体设计精致，充满高级感。

庄思明杨明今年4月1日拍拖10周年

今年4月1日是庄思明和杨明拍拖10周年，当日二人曾在IG贴上一辑「婚照」并说：「Happy 10th Anniversary to us！不经不觉就十年啦，感谢你一直都咁爱锡我迁就我同包容我，呢十年间我哋两个经历过高山低谷，当中有欢笑亦有眼泪，感恩无论发生咩事我哋仍然有对方系身边！我同你都唔系会讲肉麻情话嘅人，一切在心中啦。希望我哋以后继续打打闹闹，嘻嘻哈哈，健健康康，继续做个开心快活人 YEAH。」当时已经惹来结婚疑云，不过二人其后再转发帖文声称是「星级人宠时尚摄影」，想不到原来已经有晒准备。庄思明曾称不太心急结婚：「其实我哋一齐住同结婚无乜分别，我嘅起居饮食日常生活都系佢照顾我，佢好舍得使钱喺我身上，使到我叫佢唔好使咁多喇。结咗婚都唔会有好大转变，结婚只系搞个大party同啲亲友一齐开心。」不过庄思明钟意仪式感：「佢话如果唔求婚惊我第时老咗会怨佢。佢会谂惊喜畀我，但系啲fd成日笃爆，佢又要再谂过。

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