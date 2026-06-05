冯盈盈以学霸女神姿态亮相科技论坛大谈AI 状态大勇低胸晚装尽显丰满曲线

31岁的港姐冠军冯盈盈，近年在幕前的演出量虽然稍有减少，但她并未因此停下脚步。凭借其港大一级荣誉硕士的亮丽学历，以及多年来在幕前累积的丰富经验，成功转型，在司仪界闯出名堂，成为各大品牌活动和论坛的宠儿，工作不断，成为司仪界吸金女王。日前，冯盈盈获邀出席一个大型科技论坛，穿上一袭纯白低胸晚装，在台上自信满满地分享对人工智能（AI）的看法，其美貌与智慧并重的形象，惊艳全场。

冯盈盈成为司仪界宠儿

冯盈盈分享活动当天的照片，而该论坛内容，围绕AI、科技与IT工程等专业议题。令人惊喜的是，冯盈盈巧妙地将她在硕士课程主修的营养学知识，与科技概念结合，她在社交平台上分享道：「正如全面的健康管理需要均衡饮食与良好作息，才能建立强健体魄；企业在应用AI与数据时，同样需要重视基础建设与系统韧性，才能支持业务长远发展与持续扩展。」冯盈盈以生活化的比喻深入浅出地讲解专业的科技概念，网民纷纷惊叹大开眼界。

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冯盈盈穿低胸晚装性感诱惑

冯盈盈当日出席论坛的外形状态，也成为焦点，她身穿一套纯白色晚装，上半身是贴身设计，下半身配搭飘逸的纱裙，既高贵又不失时尚感。相比之前偏瘦的身形，现在的她显得更有「肉地」，尤其上半身更见丰满，完美驾驭了这套晚装，散发出成熟自信的女人味。从她分享的照片中可见，无论是在台上专注演讲，还是在场边优雅自拍，冯盈盈都神采飞扬，状态大勇，而她手上佩戴的钻石首饰，在灯光下闪闪生辉，显得雍容贵气。

冯盈盈重返校园华丽逆袭

回顾冯盈盈的演艺之路，自2016年赢得港姐冠军后，她一度备受TVB力捧，参演了《果栏中的江湖大嫂》及《反黑路人甲》等重头剧，星途看似一片光明。然而，自2022年起，她的事业步入短暂的沉静期，但她没有选择消沉，反而毅然重返校园，在香港大学攻读食品产业管理市场营销及管理学硕士。最终，她以一级荣誉的优异成绩毕业，成功洗去过往的「MK港姐」形象，蜕变成为知性的「学霸女神」。

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