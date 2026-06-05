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古淖文新歌5.20上架 后援会攻陷港九巴士及LED墙应援 邀《中声》刘威煌梁浩贤客串MV展现男人浪漫

影视圈
更新时间：00:01 2026-06-05 HKT
发布时间：00:01 2026-06-05 HKT

古淖文（German)今年首支新歌《ON THE ROCKS》已于上月20日在各大音乐平台正式上架，并获歌迷大力支持。为配合新歌推出，古淖文天使后援会随即展开一连串新歌应援活动，由中环酒吧快闪、旺区 LED Wall、MTR 数码屏幕，以至穿梭港九的城巴车身广告，将《ON THE ROCKS》的旋律与画面，融入香港人的日常生活。

古淖文五位《中声》好友客串MV

《ON THE ROCKS》以城市夜晚与酒吧氛围为主轴，唱出都市人在工余时间走进酒吧消遣时，藏于生活压力背后，未必轻易说出口的情绪。歌曲透过 「On The Rocks」 这个意境，将表面冷静与内心波动并置，旋律及歌词亦与酒吧场景互相呼应，配合古淖文的精彩演绎，营造出成熟而浓厚的都市情感氛围。今次拍摄MV，古淖文邀得多位《中年好声音》的好友客串，包括刘威煌、梁浩贤、甘永杰、丁文俊及曹越。几位歌手与古淖文的演出表现真实，完全配合酒吧的气氛，带出男人的浪漫。五位好友特别现身MV力撑，不但为作品增添话题性，亦令MV多了一份真实的人情味。

古淖文天使后援会展开连串应援部署

《ON THE ROCKS》新歌发布会已于5月30日在屯门市广场举行，吸引大批古粉及市民到场支持，现场气氛热烈。而在新歌发布会前后，古淖文天使后援会亦已展开一连串应援部署。后援会早于5月24日在铜锣湾应援餐厅举行《ON THE ROCKS》主题应援展览及启动派对，非常成功。户外宣传方面，后援会希望透过今次多区及多媒介应援，让更多人认识古淖文的新作品。应援活动将于不同地点及时段陆续登场，透过大型LED Wall、MTR数码屏幕及流动巴士广告，持续将《ON THE ROCKS》的歌曲氛围带入香港街头。

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