《SHINE ON!保良慈善演唱会》8.14红馆登场 何猷亨率TWINS林家谦人气歌手热唱经典

保良局多年来举办多项筹募活动，每年均秉持创新及务实原则，积极加入新元素，致力筹集更多善款以推展各项服务。配合今年「汇聚星光，闪耀人生，保良局 SHINE ON」的主题，保良局将全新打造焕然一新的慈善音乐盛事《SHINE ON! 保良慈善演唱会》，透过现场音乐演出，凝聚社会各界力量，为弱势社群筹募善款。

何猷亨率星级阵容四面台开唱

《SHINE ON! 保良慈善演唱会》将于8月14日假红磡香港体育馆举行，采用四面舞台设计，拉近歌手与观众距离，营造更具感染力的现场音乐氛围。是次演出阵容鼎盛，集合多位人气歌手倾力演出，包括 TWINS、林家谦、冯允谦、Gin Lee李幸倪、Gareth.T汤令山、Tyson Yoshi、关心妍、JW王灏儿、曾比特、云浩影、黄淑蔓、CY陈宗泽、姚焯菲、张驰豪、同场亦有《中年好声音》义工周吉佩、刘洋、李金凯及龙婷，热唱耳熟能详的经典快歌。演唱会并由星级主持林盛斌 (Bob)及李尹嫣担任司仪。

同场加映《中年好声音》学员献声

是次节目由保良局副主席何猷亨先生担任节目筹委会主席、副主席郭浩泉先生、总理严子谕先生、总理司徒立先生及总理李文斌先生，MH，JP 担任联席主席。门票将于6月12日于 Trip.com 优先发售，公开发售日期稍后公布。