Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《SHINE ON!保良慈善演唱会》8.14红馆登场 何猷亨率TWINS林家谦人气歌手热唱经典

影视圈
更新时间：21:16 2026-06-04 HKT
发布时间：21:16 2026-06-04 HKT

保良局多年来举办多项筹募活动，每年均秉持创新及务实原则，积极加入新元素，致力筹集更多善款以推展各项服务。配合今年「汇聚星光，闪耀人生，保良局 SHINE ON」的主题，保良局将全新打造焕然一新的慈善音乐盛事《SHINE ON! 保良慈善演唱会》，透过现场音乐演出，凝聚社会各界力量，为弱势社群筹募善款。

何猷亨率星级阵容四面台开唱

《SHINE ON! 保良慈善演唱会》将于8月14日假红磡香港体育馆举行，采用四面舞台设计，拉近歌手与观众距离，营造更具感染力的现场音乐氛围。是次演出阵容鼎盛，集合多位人气歌手倾力演出，包括 TWINS、林家谦、冯允谦、Gin Lee李幸倪、Gareth.T汤令山、Tyson Yoshi、关心妍、JW王灏儿、曾比特、云浩影、黄淑蔓、CY陈宗泽、姚焯菲、张驰豪、同场亦有《中年好声音》义工周吉佩、刘洋、李金凯及龙婷，热唱耳熟能详的经典快歌。演唱会并由星级主持林盛斌 (Bob)及李尹嫣担任司仪。

同场加映《中年好声音》学员献声

是次节目由保良局副主席何猷亨先生担任节目筹委会主席、副主席郭浩泉先生、总理严子谕先生、总理司徒立先生及总理李文斌先生，MH，JP 担任联席主席。门票将于6月12日于 Trip.com 优先发售，公开发售日期稍后公布。

最Hit
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
9小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
3小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap图公审泄试题 教育局、校方有回应！
社会
5小时前
惠康激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
8小时前
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
饮食
4小时前
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
6小时前
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
影视圈
7小时前
Save Lily｜DNA确认具亲子关系 Danny暂住收容所 会否与父母重聚须看四大因素！
社会
5小时前
00:48
Save Lily｜警方：经DNA检测 证实Danny与被捕父母具血缘关系
突发
3小时前