我们不分丨ERROR暌违年半再出团歌自嘲慢工出细货 预告MV有「重量级」女主角自肥惊喜

自2024年12月推出《野舞士》后，ERROR成员何启华(Dee)、吴保锜(Poki)、梁业(FatBoy）及郭嘉骏（193）暌违近一年半，今日终于推出最新团歌《我们不分》！对于让乐迷苦等年半才推出新团歌，队长FatBoy（梁业）发挥幽默本色解释：「我哋ERROR不嬲都惯咗好耐先会出一首歌嘅，你知我哋慢工出细货呀嘛！想拣得好好听咁样送俾大家。」至于为何选择在此刻推出，FatBoy直言是为了给乐迷带来连环惊喜：「大家都成日话3哥、保锜未复出，咁我哋一次过，等佢哋出完歌，连续三步曲俾个冲击大家！」

《我们不分》延续「我们」系列第四部曲

提及新歌阵容，保锜充满信心：「新歌嘅班底有周耀辉老师填词，仲有好了解我哋嘅何秉舜（何丙），为ERROR度身订造呢首歌。虽然表面讲爱情，但内里亦关于兄弟情。周耀辉老师就更加写到我哋『不分』𠮶种感觉，真系锦上添花！」新歌《我们不分》其实暗藏玄机，是延续ERROR以往《我们不碎》、《我们不Chok》、《我们很帅》系列的第四部曲作品。Dee说：「今次叫得《我们不分》，其实最主要原因系因为填词人系周耀辉老师。《我们很帅》已经系七年前周耀辉老师畀我哋嘅作品，对上一次同佢合作亦都系五年前嘅《I Promise》。」

ERROR谈「不分」的双重意义

谈到「不分」的双重意义，Dee表示四子已从男孩子进入男人阶段，面对社会上「过30岁就要谈婚论嫁」的规范，他们想探讨另一种长久的爱：「不分离同不结婚，其实你不分离就已经好似结婚咁浪漫，都系一辈子嘅事。而且，呢个歌名亦都有少少回应到我哋最近嘅一啲风波。当我哋重振旗鼓出返嚟嘅时候，亦都秉承、间接回应咗我哋团队嘅团魂，就系我哋都系『不分』！」

郭嘉骏透露今年或办另类演出

至于ERROR今年会否再有团歌或举办演唱会？193率先披露今年的动向：「今年我哋会从多方面去努力。开唔开演唱会？我哋可能会有一啲其他形式嘅show，或者我哋都会努力研究吓呢一方面，咁希望大家期待！」而被问到 MV会否有女主角？FatBoy随即大卖关子，预告将有「自肥」惊喜：「女主角方面呢……你知我哋不嬲都自肥开㗎啦！女主角嚟讲，绝对会有个重量级嘅嘉宾将会出现！」