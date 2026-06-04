农夫澳门演唱会未开先爆骗案 有人冒认陈淑兰助手呃飞：背唔到《举高只手》就报警

香港最搞笑嘻哈组合农夫（FAMA）将于7月18日，在澳门威尼斯人综艺馆举行《农夫全香港最好笑嘅演唱会》澳门站，票价「劲加8蚊」早已引来全城笑谈。然而，演唱会未开，竟然先引来「骗徒」出手。

农夫澳门骚引来骗徒冒认陈淑兰助手

有人自称陈淑兰助理，揾主办单位：「我系兰子陈淑兰小姐助手XXX，想问吓你如果兰子过嚟澳门睇农夫演唱会，会唔会有两张门票留到俾我哋呢？」主办单位为免怠慢起见，直接向兰子本人查证，结果发现兰子没有这位助手，完全不知情，亦从未叫任何人去揾飞！

陈淑兰揭去年已有骗徒用其名诈骗

兰子更亲自回复：「好嬲好嬲非常嬲！主办单位嚟问我，仲同我讲佢仲要唔系第一次用我个名骗人！话旧年已经用我个名去订其他歌手演唱会飞！当时大家不虞有诈，但今次因为系过澳门睇骚，大会觉得有奇怪，点解香港红馆𠮶阵唔嚟，于是揾人打嚟问下我，佢就穿煲啦！我真系好蠢㖞，我从来未问过人攞演唱会贵宾免费飞㖞，从来任何演唱会我都系自己俾钱买！农夫我都好钟意呀，但系如果我真系有时间，我会自己买飞去睇，唔会烦人啰。今日主办方好好，佢哋都问过我介唔介意公开呢件事，我觉得真系要公开㖞，我谂紧系咪要报警备案，同埋我建议公开𠮶个人电话号码、个名等等，免再有人受害。」

农夫笑言「好睇到要出动骗徒」

农夫得知事件后笑言：「哗，咁都有？我哋嘅骚好睇到要出动『骗徒』嚟呃飞？主办同我哋讲，成日都有好多白撞嘅，试过用陈宝珠、梁家辉、郭可盈等等名字嚟攞飞买飞。不过唔紧要，我哋建议大家唔好揾人扮助理，直接6月5日中午12点上金光票务买，保证真飞，仲可以加8蚊感受我哋嘅『大幅加价』诚意。」农夫再补多句：「如果有人话系我哋助理，你叫佢背一次《举高只手》嘅歌词再即刻报警啦。」

主办单位负责人表示，各位观众，农夫澳门站门票仅以下列两个途径公开发售，绝无任何「艺人亲友飞」经第三方兜售：

优先发售（已结束）：6月3日 Klook 独家套票

公开发售：6月5日（星期五）中午12时，金光票务 正式开卖

