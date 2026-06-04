Lokman难忘为追梦无钱睇医生 Alton初尝漂染橙发有惊喜 何启华自爆有「工厦梦」丨独家

ViuTV全新自家制剧集《喜剧开场》，由MIRROR成员杨乐文（Lokman）、王智德（Alton）、ERROR成员何启华（阿Dee）及陈汉娜（Hanna）等主演，已于昨日（3日）正式启播。早前一众主演接受访问，透露电视台从日本购买同名原著日剧后，进行连串在地化改编，并由三位男主角饰演创立喜剧团「红白蓝」的少年人，开展为追逐梦想奋斗的历程。

陈汉娜被叫错「蒙玲」

陈汉娜与杨乐文继《IT狗》系列后再度合作，Hanna笑言二人经过两季洗礼后默契变得更好，跳过热身时间：「Lokman更试过口误错将我叫成『蒙玲』！」杨乐文马上失声大笑，解释指并非在拍摄期间发生：「我在休息时段，因为太入脑才将她叫成蒙玲！」更马上转移话题，赞扬陈汉娜在剧中服装造型与平素形象差异极大，甚至会令大家觉得奇怪：「我们需要不少时间，才能适应Hanna饰演马凡，两者重叠后变成一位陌生的外星人！」Alton为剧集初尝漂染橙发，坦言原著人物头发全染成金色，起初担心要在两个月内维持发色并不容易，后来与发型师商议尝试橙色，对效果感到惊喜：「起初的确感到害怕，结果不常见的橙发竟与我相当合衬。」

Lokman忆与兄弟一同追梦

何启华指《喜剧开场》从日剧版讲述搞笑艺人的生活日常，变成香港版则捉紧许多在地生活元素，改编成几位香港少年追梦、面对现实的争扎的故事，更与自身经历相当契合：「三位主角会夹钱租用工厦，一同在工作室居住及创作。我们昔日都有一个工厦梦，拥有自己狭小的空间，不过用作跳舞或音乐等其他创作。」Lokman亦表示三人入行前亦一同追梦，与三位男主角的分别，在于选秀带来翻天覆地的改变：「《全民造星》成为我们与角色之间分道扬镳的分岔口，他们要面对十年后解散，我们则往另一方向走得更好。」

Lokman、Alton、何启华意义非凡

谈到现实中追梦的辛酸，杨乐文回想租用工厦练舞的日子，坦言当时每月都为一笔租金打算，忆述指：「经历过最辛酸的时刻，应为当年跳舞受伤却不舍得求医，因为穷、求医所费不菲，所以由得身体自行复元。但当时尚与家人同住，未至需要节衣缩食，或许吃云吞面或杯面。」Alton亦有所共鸣，补充指新剧不仅为三人首次同框，亦是对共同追梦经历的一种回望，觉得意义非凡：「我们三人入行前度过相同的生活，恰好剧集又以三位少男为中心，巧妙地紧扣自身经历，有种戏如人生的感觉。」

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Alton Wong

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Lokman Yeung

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