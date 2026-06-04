陈庭欣自爆任「工展小姐」刘尔颖参加港姐提名人：会一直支持她 亲授选美心得兼减压秘笈

陈庭欣今日到粉岭的香港哥尔夫球会担任「仁济 x 净缘慈善高尔夫球赛」活动司仪。她没落场打高尔夫球，自嘲曾打高尔夫球时发现自己手脚不协调，不过近期经常在关楚耀的球馆打匹克球，那里也可对著萤幕打高尔夫球，有机会也想去学。

陈庭欣拍《警是个大佬》跣倒受伤

陈庭欣透露，早前拍摄新剧《警是个大佬》时不慎滑倒，所以暂停了运动：「当时拍摄一场毒品交易的打斗场面，要我起脚踢人，试戏时撒了很多爽身粉扮作白粉。正式拍摄时，因为爽身粉很滑，我一起脚便滑倒，手腕按地，右边屁股及大腿瘀黑，要休息近10天。」

陈庭欣坦承与绯闻男友曾锦燊去旅行

刚巧休息期间事前已安排了旅行，便可以顺便养伤。她毫不避嫌地表示，这次旅程是跟《东张西望》绯闻男友主持曾锦燊同行，还有曾锦燊的大学同学、即参加本届港姐的佳丽刘尔颖。

截止前一小时教刘尔颖用电邮成功报名

陈庭欣自爆是刘尔颖的提名人。在旅行期间，刘尔颖仍未决定是否报名参加港姐，直到截止前一小时才决心报名，但却遇上网络「塞车」。最后陈庭欣教她先将个人资料电邮至TVB，最终成功参加面试。

陈庭欣传授刘尔颖减肥心得

陈庭欣也有留意本届港姐面试的佳姐，感觉上大部分表现也不错，回想当年自己去面议时是很慌张，被问到有否将参赛心得传授给刘尔颖？她指刘尔颖读的是时装，不过第一次面试后一两天应会收到电话通知第二次面试。刘尔颖最担心赶不及减肥，陈庭欣说：「等她成功进入第二轮面试，我再跟她分享心得，最重要是不要有太大压力，我会一直支持她。」此外，陈庭欣透露，刘尔颖当选工展小姐后，已经想选港姐，只可能因合约关系，才拖到26岁接近港姐报名上限年龄才来参选。