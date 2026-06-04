「牛杂妹」李亦乔陀巨B上围暴升3 Cup 低胸装遮唔晒汹涌澎湃 曾小产深陷情绪低谷

现年33岁、有「牛杂妹」之称的前港姐李亦乔（Monnie）自2024年与圈外男友结婚后，一直期待爱情结晶品的来临。近日，已怀胎8个月的她频频在社交平台分享喜悦，上载多张性感孕照及近照，虽然因腹中「巨B」而整个人大了好几个码，但捧著巨肚的她依然颜值在线，散发出满满的母爱光辉，模样十分可爱，她更透露因为陀着巨B，上围升了3 Cup。

李亦乔上围越来越大

李亦乔透露，腹中宝宝是「中大码单胎」，医生估计出世时可达7磅多，目前正进入「激长期」，难怪她的孕肚显得尤其巨大。从她最新分享的照片可见，她身穿啡色低胸上衣配搭白色长裙，虽然手捧巨肚，但上围更为抢镜。她早前已透露怀孕至今上围激增了3个Cup，在贴身衣物的包裹下，丰满效果惊人，几乎要「夺衣而出」，性感状态比起早前拍摄的专业孕照更加吸睛，散发出独特的孕味。

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李亦乔两年前曾经流产

虽然陀B过程为李亦乔带来了水肿、腰痛和长纹等困扰，但这份喜悦对她和丈夫来说却是无比珍贵。她曾于今年2月感性发文，透露两年前经历过流产的伤痛，形容当时「曾经听到过最悦耳的心跳声，可是突然的，那个声音离开了我」。在事隔近600天后，当再次听到宝宝的心跳声时，她和丈夫都激动得流下眼泪。如今看著腹中女儿健康成长，夫妇二人都非常感动，并约定B女八月健康出世。李亦乔笑言自己「暂时仲行得走得」，但「下个月难讲」，字里行间流露出对新生命既期待又紧张的心情。

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