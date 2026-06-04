李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家

自施明离世后，李家鼎（鼎爷）一家爆出连串风波。 鼎爷日前接受《东周刊》独家专访时，痛心疾首大骂大仔李泳汉为「仆X仔」逾10次，更愤而宣布脱离父子关系。然而，事件主角李泳汉至今一直未有现身正面回应，更被《星岛头条》揭露他早已悄悄「潜水」离港，远飞印度拜佛修行，企图藉佛门清净地洗涤心灵，且事后亦未有随旅行团一同返港，行踪备受关注。

李泳汉印度拜佛犯下佛门大忌

《星岛头条》独家获得李泳汉在当地的最新影片片段，证实他确实仍身处印度，并试图挑战完成「绕塔11111圈」的苦行创举。然而，片段中神情呆滞的他，竟被目击行错方向，以逆时针（左绕）方式绕塔而行，直接犯下佛门大忌。据同行之人透露，他不仅行为异常，更不时在现场大声倾电话甚至激动喊叫，疑似与老婆严佩钰（Conny）吵架，引来旁人侧。

李泳汉神情怪异精神状态令人担忧

现场目击者进一步透露，李泳汉当时双眼无神、目光空洞，且脚步极为缓慢，全程神情显得相当怪异。当周遭一众虔诚善信都依循顺时针右绕佛塔时，他却突然停下脚步，对著佛塔自言自语，随后更特立独行地逆流而转。这种种怪异举动，令外界质疑李泳汉的精神状态疑似亮起红灯，情绪状况十分令人担忧。

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李泳汉作风孤僻与善信完全不合群

根据同行的善信透露，李泳汉在印度拜佛期间与大队完全不合群，经常独自一人远离人群，作风显得相当孤僻。大部分时间他都只顾低头看手机，对周围庄严的法会活动显得漠不关心，与现场虔诚的氛围格格不入。该善信更爆料指，李泳汉不时在佛寺场内讲电话，声量极大，期间更一度大声喊叫、语气激动，疑似与电话另一端的太太严佩钰（Conny）发生激烈争吵，情绪显得极不稳定。

根据佛教教理，善信绕佛塔必须以顺时针右绕，象征「顺应佛法、随顺法性、顺天而行」；相反地，逆时针左绕则代表「逆佛法、背道而驰」，属于极不恭敬的「非法」行为，这不仅会令修行功德全失，反而会产生极大的罪业与过失，甚至折损自身福报。加上佛塔周围常有护法神守护，逆行之举被视为对佛陀的大不敬，容易触怒神明，恐导致行者运势受阻、往后障碍丛生。

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