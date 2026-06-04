80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻「约足7次先齐脚」林珊珊何嘉丽状态成对比

80年代由香港电台唱片骑师郑丹瑞（阿旦）、林珊珊及何嘉丽组成的「三个小神仙」，凭同名广播剧及主题曲风靡一时，成为一代香港人的集体回忆。郑丹瑞近日在社交平台分享一张世纪合照，三人久违的重聚，勾起无数听众的珍贵回忆。

郑丹瑞携妻女聚会

在郑丹瑞近日在IG分享的合照中，昔日的三位「小神仙」再次同框。相中除「三个小神仙」外，还有郑丹瑞的太太及两个女儿，一家四口笑容满面，与林珊珊及何嘉丽相处其乐融融。

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林珊珊穿上粉红色上衣，气色红润，精神饱满。而近年鲜有露面的何嘉丽，则以一头银色短发示人。郑丹瑞在IG帖文下留言：「约咗七次先至约齐脚！去到我哋呢把年纪，记住：无事常相见」。

网民盼「三个小神仙」再合作

郑丹瑞分享「三个小神仙」合照后，吸引不少网民留言，多位网民表示「三个小神仙」是童年回忆：「陪伴我成长的三个小神仙」、「我的中学时光，回忆总是美好的」、「现变了大天使，怀念他们的节目」，有网民指：「三个小神仙点解珊珊同呀旦食咗防腐剂唔识老㗎」。更有网民盼郑丹瑞、林珊珊和何嘉丽再合作：「几时三个小神再开咪」。

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