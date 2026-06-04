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珍妮花安妮丝顿偕老拍档Lisa Kudrow话当年 忆毕彼特客串笑爆嘴 望拍熟女版《老友记》

影视圈
更新时间：15:46 2026-06-04 HKT
发布时间：15:46 2026-06-04 HKT

57岁荷里活女星珍妮花安妮丝顿（Jennifer Aniston）近日与《老友记》昔日拍档Lisa Kudrow阔别5年后首度聚首，二人接受杂志访问并同场亮相，一起重温多个剧集的经典时刻。 访问中，话题谈到《老友记》中的传奇客串嘉宾，其中包括珍妮花的前夫毕彼特（Brad Pitt）。毕彼特于《老友记》第8季客串演出，当时他与珍妮花仍是夫妻。Lisa感叹道：「那些感恩节特辑真的太棒了，毕彼特客串的那集更是笑爆全场！」珍妮花亦附和：「我知，真的好爆笑！」 

珍妮花安妮丝顿、Jim Curtis打得火热

珍妮花随后细数昔日曾在《老友记》中客串的大明星阵容，还有布斯韦利士（Bruce Willis）、茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）、Isabella Rossellini及辛潘（Sean Penn）等。她忆述这些大明星登场时往往十分紧张，令她印象深刻。访问中，两人亦大谈未来合作的可能性。Lisa表示非常希望再合演新剧，更提议邀请老友歌翠妮确丝（Courteney Cox）一同加盟。珍妮花立即兴奋回应，提议3人合作一套以「Girlfriends」（女性朋友）为题的新喜剧。珍妮花与毕彼特于2000年在马利布完婚，婚后被誉为荷里活黄金情侣，可惜二人于2005年宣告离婚。珍妮花目前跟身心健康专家Jim Curtis拍拖。

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