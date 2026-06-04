日本AV女优藤咲舞于台涉卖淫断正 落泪被捕画面曝光遭驱逐出境 「国宝级天然美少女」疑整容？

日本AV女优藤咲舞近日传出涉嫌在台湾卖淫，在台北一间旅馆被警方当场查获，涉案的俗称「马伕」连姓男子，近日被法庭判处有期徒刑3个月，而涉案日籍女子被驱逐出境。有网民发现藤咲舞未有返回日本，而是转赴韩国首尔进行医美疗程，并在社交平台上分享近况。

藤咲舞「国宝级原石天然美少女」

据台湾传媒报道，涉案的日籍女子实为日本现役AV女优「藤咲舞」。藤咲舞于2024年12月出道，凭借170厘米的身高与澎湃上围，曾被日本片商以「国宝级原石天然美少女」等宣传句形容。

藤咲舞转赴首尔做医美

藤咲舞在被强制驱逐出境后，其动向备受外界关注。藤咲舞未有直接返回日本，其IG的限时动态见到藤咲舞正身在韩国，并在首尔的医美诊所内接受疗程。藤咲舞除发文感谢诊所人员细心的照顾外，藤咲舞又与同行友人品尝街头美食，并在IG限时动态中开心分享：「好好食，睽违已久的韩国，我们彼此目前都处于恢复期」，大方证实自己做完医美，正处于休养阶段。

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警方埋伏旅馆

台北警方早前侦破一宗外籍人士非法卖淫案，一名日本AV女优以观光名义入境台湾后，暗中从事性交易，于士林区的旅馆被警方当场查获，更流出当时被捕的画面。据台北市警局士林分局指出，警方于去年11月中执行「净城扫黄行动」期间接获线报，指辖区内一间旅馆有涉黄活动。警方随即派员前往目标房间外埋伏，待房内一对男女准备离开时，上前拦截调查。

查获跨海性交易

经警方盘问，涉案的郭姓台男当场承认，以每次3.5万新台币（约9,000港元）的代价，与该名日籍女子进行性交易。警方透露查缉当下，该名日籍女子身穿粉色上衣与黑色短裙坐在床边，当警员以英语要求其出示身分证明文件时，女子一度情绪激动并落泪。

最终日籍女子依违反《社会秩序维护法》遭裁罚，台湾移民署表示，外籍人士在台从事卖淫已严重违反法规，该女子已被强制驱逐出境，且未来至少3年内禁止再次入境台湾。

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