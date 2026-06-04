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马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁

影视圈
更新时间：14:00 2026-06-04 HKT
发布时间：14:00 2026-06-04 HKT

现年57岁、今年初宣布离开TVB的视帝马德钟，近月频繁在内地工作，他近日突然在社交平台宣布正身处医院，并上载一张在医院病床上的照片，透露其右腿出现严重问题，需即时取消工作，情况令人担忧。

马德钟插喉照曝光右脚剧痛

从马德钟上载的近照可见，他身穿病人服躺在病床上，左手手腕位置明显见到插著喉管，而右脚膝盖以下则被紧紧包扎著。他在图片上配文表示：「人生总有第一次，从膝头盖痛到脚踝，整段严重发炎肿胀还要抽积水，寸步难行，实在煎熬，从未试过这样。」他透露右脚由膝盖到脚踝大范围发炎肿胀，更需要抽积水，形容过程「实在煎熬」。

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马德钟无奈急煞停工作

因为身体突然抱恙，马德钟亦无奈需要取消原定的工作。他致歉称：「还有非常抱歉无法以潮州大使身份，参加6月5日潮州节庆典，希望活动成功！期望下次再与大家见面。」

马德钟曾患强直性脊椎炎

马德钟入院的消息一出，大批网民及粉丝都表示十分担心。事实上，年近6旬的马德钟，过去曾公开自己患有先天的「强直性脊椎炎」，这个免疫系统相关的遗传病令他长年受腰背痛困扰。他更曾表示：「30、40岁严重啲可以引致死亡，依家危险性少啲，有药物控制。」如今除了旧患，右脚亦出现新问题，健康状况再次亮起红灯，难怪粉丝们都十足担心，并纷纷祝愿他早日康复。

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